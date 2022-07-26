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全景天幕又曬又熱 中國特斯拉車主澆水

中國新聞組／北京26日電
特斯拉車主拿著水澆車頂。(取材自第一財經)
特斯拉車主拿著水澆車頂。(取材自第一財經)

關於「高溫天開新能源車是什麼體驗」的話題近日登上微博熱搜，不少車主吐槽了當下幾乎成為新能源車型標配的全景天幕。

來源：YouTube

第一財經報導，近來，特斯拉車主手動給車降溫的視頻在網路流傳，視頻中一輛特斯拉Model 3的車主難忍車內曝曬，把礦泉水撒到車頂降溫。

「以後再買車，我肯定不買有全景天幕的車了，又曬又熱，夏天實在受不了。」在特拉斯Model 3車主張弛看來，全景天幕完全是一項雞肋配置。在提車後的第一個夏天，他就網上購置了後裝的天窗遮陽簾，並且再也沒有取下來過。

據報導，過去幾年，全景天幕是高定位汽車產品的象徵之一。如今，這一配置已經成為不少主流產品的標準配置，廠商亦樂於宣傳產品使用的天幕的面積，並以此作為產品賣點。

有網友對全景天幕測溫度，發現溫度高達80度。(取材自微博／Mark理智源)
有網友對全景天幕測溫度，發現溫度高達80度。(取材自微博／Mark理智源)

另據自媒體報導，特斯拉剛開始進入中國市場時，有多少人是衝著它的那面全景天幕入手的，打破傳統汽車，金屬框+玻璃的設計，和全景天窗相比，全景天幕是無法打開的，從擋風玻璃到後玻璃，中間完全由一整面玻璃組裝而成，最大程度上，將窗外的風景映入車內。

全景天幕大部分不會配備遮陽簾，意味著如果汽車如果是在太陽底下曝曬時，車內的氣溫會迅速升高，雖然特斯拉對外宣稱，他們的全景天幕是特製玻璃，能夠有效隔絕是窗外的紫外線，但在現實生活，尤其像在南方城市，曝曬一下午時，人雖然沒被曬黑，但被曬化了。

特斯拉的全景天幕。(取材自橙柿互動·都市快報)
特斯拉的全景天幕。(取材自橙柿互動·都市快報)

特斯拉 汽車 高溫

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