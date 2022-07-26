我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本明仁上皇心臟衰竭 送醫緊急治療中

查克柏格3100萬元賣金山豪宅 轉手翻3倍

中多地發高燒 「集中供冷」要來了？ 如何普及掀熱議

中國新聞組／北京26日電
中國多地高溫，濟南CBD片區開始集中供冷模式試運行。(取材自中國新聞周刊)
中國多地高溫，濟南CBD片區開始集中供冷模式試運行。(取材自中國新聞周刊)

連日來，中國多地遭遇40℃（104℉）以上的高溫，在高溫「超長待機」模式下，空調變成不可或缺的「續命神器」，與此同時，關於集中供冷的話題也引發越來越多的討論。

來源：YouTube

中國新聞周刊報導，在濟南CBD片區試行集中供冷後，有關「不開空調也能將室溫保持26℃」的報導，對於酷暑難耐的人們來說，充滿了吸引力。如果能像集中供暖一樣實現集中供冷，「幸福指數」必然會得到大幅提升。

目前，濟南CBD片區開始集中供冷模式試運行，已經覆蓋該片區商場、寫字樓等約21萬平方米範圍。據估算，未來供冷面積達到220萬平方米以後，每年可以減少大約12萬噸的二氧化碳排放量，大約相當於1萬戶家庭整個夏季空調製冷所產生的碳排放。

據報導，集中供冷的概念早在1940年代就有人提出，日本、法國、挪威、丹麥、瑞典等國家都有所嘗試。一些北歐國家尤其擅長利用海水、湖水、地下水等自然冷量製冷。但中國目前還處於起步階段。

廣州大學城是中國最早實行集中供冷的區域之一，該大學城由10所大學及中心區構成，工程總建築面積約800萬平方米，大學城能源系統採用了分布式能源系統（又稱冷熱電三聯供），整個系統由分布式能源站、區域供冷系統和集中生活熱水系統組成。

但並不是每個集中供冷項目都能順利推進。報導稱，2014年，太原供冷項目由於道路改造與熱源電廠的拆除，不得不暫停。由於集中供冷項目難推廣，過低的使用率讓製冷設備「名存實亡」，使得該項目運行15年也僅能夠維持成本。

集中供冷在商業區實現了試運行，但如何才能走進千家萬戶，在住宅中大面積使用？

重慶億眾數字能源科技有限公司總經理吳小龍表示，在住宅中實現集中供冷，在技術層面上並不困難，但集中供冷面臨的首要問題，在於人們的認知度。

現階段，中國冬季供熱取暖屬於「溫飽型」的剛性需求，夏季供冷則屬「享受型」的軟性消費，對於很多用戶而言，供冷是一種生活質量的改善而非保障性因素，因此並不是所有的人都願意為此埋單。

高溫 瑞典 指數

上一則

曾5億人註冊 中國移動飛信App將走入歷史

下一則

「喝20萬1斤的茶」 江西國企員工炫富秀後台 自比嚴嵩子

延伸閱讀

不怕熱浪 英男女全裸停車場「辦事」 網友：至少在格內

不怕熱浪 英男女全裸停車場「辦事」 網友：至少在格內
全美9千萬人「熱浪烘烤」 紐約、賓州、德州紛傳熱死人

全美9千萬人「熱浪烘烤」 紐約、賓州、德州紛傳熱死人

紐約太熱…民眾避暑 華埠生意冷清

紐約太熱…民眾避暑 華埠生意冷清
紐約「夏季崛起」害學生中暑 校車無空調遭投訴

紐約「夏季崛起」害學生中暑 校車無空調遭投訴

熱門新聞

中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

2022-07-24 09:00
曾經因日本前首相安倍死亡後與澎湃新聞連線時哽咽，而遭到中國網友網暴的中國媒體人曾穎，19日中午在日本寓所自殺。作家陳嵐證實，目前正在搶救中。（搜狐網）

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

2022-07-19 12:51
機器人是「中國製造2025」計畫瞄準的十大領域之一。(美聯社)

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

2022-07-22 11:08
中國傳出有女子攜父母參加湖南旅行團，因為購物遭導遊辱罵，父親心臟病發猝死。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

2022-07-23 10:41
眾院議長波洛西計畫訪台，引起不少討論。（美聯社）

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

2022-07-23 11:53
陳春花遭質疑是從歐洲文憑工廠「愛爾蘭歐洲大學」達到博士學位，此後憑藉這個學位進入大學教書。（取材自北京大學國家發展研究院官網）

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

2022-07-20 11:27

超人氣

更多 >
馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所
馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照

馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照
全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬
紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶

紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶
疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕