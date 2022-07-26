中多地發高燒 「集中供冷」要來了？ 如何普及掀熱議

中國多地高溫，濟南CBD片區開始集中供冷模式試運行。(取材自中國新聞周刊)

連日來，中國多地遭遇40℃（104℉）以上的高溫 ，在高溫「超長待機」模式下，空調變成不可或缺的「續命神器」，與此同時，關於集中供冷的話題也引發越來越多的討論。

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中國新聞周刊報導，在濟南CBD片區試行集中供冷後，有關「不開空調也能將室溫保持26℃」的報導，對於酷暑難耐的人們來說，充滿了吸引力。如果能像集中供暖一樣實現集中供冷，「幸福指數 」必然會得到大幅提升。

目前，濟南CBD片區開始集中供冷模式試運行，已經覆蓋該片區商場、寫字樓等約21萬平方米範圍。據估算，未來供冷面積達到220萬平方米以後，每年可以減少大約12萬噸的二氧化碳排放量，大約相當於1萬戶家庭整個夏季空調製冷所產生的碳排放。

據報導，集中供冷的概念早在1940年代就有人提出，日本、法國、挪威、丹麥、瑞典 等國家都有所嘗試。一些北歐國家尤其擅長利用海水、湖水、地下水等自然冷量製冷。但中國目前還處於起步階段。

廣州大學城是中國最早實行集中供冷的區域之一，該大學城由10所大學及中心區構成，工程總建築面積約800萬平方米，大學城能源系統採用了分布式能源系統（又稱冷熱電三聯供），整個系統由分布式能源站、區域供冷系統和集中生活熱水系統組成。

但並不是每個集中供冷項目都能順利推進。報導稱，2014年，太原供冷項目由於道路改造與熱源電廠的拆除，不得不暫停。由於集中供冷項目難推廣，過低的使用率讓製冷設備「名存實亡」，使得該項目運行15年也僅能夠維持成本。

集中供冷在商業區實現了試運行，但如何才能走進千家萬戶，在住宅中大面積使用？

重慶億眾數字能源科技有限公司總經理吳小龍表示，在住宅中實現集中供冷，在技術層面上並不困難，但集中供冷面臨的首要問題，在於人們的認知度。

現階段，中國冬季供熱取暖屬於「溫飽型」的剛性需求，夏季供冷則屬「享受型」的軟性消費，對於很多用戶而言，供冷是一種生活質量的改善而非保障性因素，因此並不是所有的人都願意為此埋單。