一生節儉助貧生 杭州103歲婦完成最後一次捐贈走了

方愛蘭一生未嫁，膝下無兒女，省下的錢都用於資助貧困學生。(取材自錢江晚報)

浙江杭州103歲婦人方愛蘭節儉一生，一日三餐只吃粗茶淡飯，只為省下錢來資助家境貧困學生，她至今已捐出30.6萬元(人民幣，下同，約4.5萬美元）；而在她完成最後一次捐獻「遺體無償捐獻給醫學 研究事業」後，7月24日在浙江明州 康復醫院往生了。

錢江晚報報導，方愛蘭畢業於上海東吳大學，是嚴景耀與雷潔群夫婦的學生。解放後在呼和浩特、秦皇島、長沙、岳陽、廈門、舟山長期從事英語教學工作，68歲才從教學崗位上退下來。她桃李滿天下，終身未婚，一生都奉獻給教育事業。

報導指出，2016年5月，方愛蘭的學生金方雲打電話給錢江晚報，說老師有筆10多萬元存款，想資助寒門學子，詢問是否可幫忙牽線。那年方愛蘭98歲，頭髮花白，衣著樸素，眼神清澈。

同年10月，在錢江晚報的牽線下，杭州長河高級中學的6名貧寒生接受方愛蘭的資助，每人每月500元，一直到高中畢業；2018年5月，就在方愛蘭百歲生日之時，她又對長河高級中學的貧寒生捐出9萬元。令人欣慰的是，後續這些資助的學生都考上了大學。

方愛蘭一生未嫁且膝下無兒女，入住養老院 前每餐只吃菜及一碗飯，她省下的錢都用於資助有需要的學生。金方雲說，方老師自己節衣縮食，幫助他人從來無怨無悔。她的收入並不高，到現在退休工資每個月4000元多一點，她一輩子都「對自己很吝嗇，幫助別人很大方」。

方愛蘭很早就提出要捐獻遺體，2020年7月16日，浙江省紅十字會為老人辦理了遺體捐獻的手續，老人在「遺體捐獻志願書」上鄭重簽下了自己的名字。根據資料顯示，浙江省捐獻遺體的最高齡是103周歲，而方愛蘭正是103歲。

據報導，今年5月，方愛蘭摔了一跤，身體狀況急轉直下；7月24日往生，遺體已由浙江大學醫學院接收。

老人離世的消息也引起網友關注，留言裡滿滿不捨和感動，「天使般的奶奶回家了」、「很榮幸知道了你的名字，奶奶，一路走好」、「蕙質蘭心，師者本色，謝謝您來過這個世界」。