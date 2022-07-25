27歲有17歲「娃娃臉」 東莞小伙子求職難心酸

一位27歲的小伙子由於長了一張「娃娃臉」，而找不到工作。（取材自太原廣播電視報）

廣東東莞一位27歲的小伙子由於長了一張「娃娃臉」，大熱天找了兩天工作都沒能找到。小伙子說，「家中爸爸中風 了，不能工作，自己在外面再苦也不能跟家裡要錢」。

據太原廣播電視報導，對於自己的外表，小伙自嘲「年齡大，身體小」，在簡單溝通後，小伙子又走進了一家傳媒公司，但略顯滄桑的佝僂的背影和「娃娃臉」形成了令人心疼的反差。

有網友感慨說：「正面看像17歲，背面看像47歲。」

報導稱，「希望小伙子後續一切順利」。

也有自媒體報報導 ，「娃娃臉」、「身材小」導致小伙找不到工作，是因為偏離了工廠的招人標準，還是擊中了工廠的招人偏見，這其實也需要去重新審視。因為就現在的工廠來講，即便是做體力活，也不見得是那種需要工人全面動用身體的體力活。

就此來講，「身材小」被拒很可能是個複雜的問題。所以對於「27歲小伙長娃娃臉找工作成難題」的事情，就需要重估。首先，要追問是否跟大環境就業 的不樂觀有關係；其次，要追問小伙最近面試 過的工廠類型是什麼，以此倒推他被拒絕上工的真正原因。

換句話說，不能簡單地就「娃娃臉」、「身材小」去娛樂化小伙找工作難的現實，而是要基於他這些前提，去找尋真正的問題是什麼。老實說，如果只是基於與眾不同的標籤去肆意娛樂化，那麼任何人的困境都有可能被娛樂化。