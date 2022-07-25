「中國eBay」不敵淘寶 昔電商龍頭易趣網關停

上海盈實信息技術有限公司公告稱， 由於公司調整運營策略，決定停止易趣網絡平台運營，關閉易趣網站。（取材自每日經濟新聞）

曾是中國最大電商 平台的易趣網，日前宣布停止營運。上海盈實信息技術有限公司公告稱，由於公司調整運營策略，決定停止易趣網絡平台運營。8月12日前，將關閉網站所有商品、商舖的交易功能，同時關閉易趣網用戶註冊、登錄、充值功能，關閉網站服務器。

每日經濟新聞報導，1999年，畢業於哈佛商學院的邵亦波和譚海音回國創立「中國版eBay」易趣網，至今已營運23年。易趣網是中國第一家C2C網站，成立兩個月註冊用戶就達到4萬人，網上交易額突破1000萬元（人民幣，下同），並在成立三個月時獲美國三家風投公司的650萬美元的投資 ，2000年成為中國第一大電商網站。

易趣網創始人邵亦波。（取材自每日經濟新聞）

易趣網獲得當時世界最大的電商平台eBay投資，2003年在中國市占率達80%，一舉成為當時的C2C巨頭。2003年6月，邵亦波意外以2.25億美元把易趣網剩餘股份賣給eBay，由eBay全資控股，易趣網也自此改名為易趣eBay。這讓當時剛成立淘寶兩個月、得到孫正義等人支持的馬雲 看到希望，一路狂奔。

eBay接手後，堅持包括網站收取服務費等在內的「美國模式」，據CNNIC數據，2006年易趣eBay市占率已下滑至29%，同年淘寶擁有近七成的市場分額。而僅在一年前，ebay易趣仍占據中國近六成市場。

易趣網在2003年到達巔峰，成為當時擁有80%市場占有率的C2C巨頭。但此時創始人邵亦波把易趣網賣給eBay。易趣網也自此改名為易趣eBay。（取材自每日經濟新聞）

2006年，eBay與TOM在線成立新的合資公司。2012年4月，易趣網成為Tom集團的全資子公司，易趣所有的業務由eBay剝離，獨立運營。

中國電子商務研究中心電商分析師余思敏表示，「2010年以前，易趣還有一定的市場和空間。然而在eBay退出中國市場，易趣成為Tom集團子公司後，其服務質量進一步下降，最終導致易趣漸漸地淡出大家的視野」。

回看2003年，馬雲在易趣的巔峰時期推出淘寶網進行正面交戰，一度被戲謔為「螞蟻戰大象」。許多年過去，當年的「螞蟻」已成為商業巨頭，而「大象」一蹶不振。

業界人士看來，易趣eBay的失敗主要在於照搬「美國模式」造成的「水土不服」。在淘寶的壓力下，易趣eBay也一度尋求過變通，但為時已晚。