中國出生數斷崖式下降 安徽-17.8% 多省創數十年新低

出生率大幅下滑與老年人口持續增加，已是當前中國主要的人口問題。（新華社）

中國人口紅利消退，已有29個省份公布2021年的出生人口數據。其中，安徽出生人口比4年前（2017年）驟降47.6%，山東下降幅度更達57.1%。中國多省份去年出生人口創下數十年來新低，呈現「斷崖式下降」，面臨嚴重的人口危機。

第一財經報導，目前已發布2021年出生人口數據的29省份中，出生人口最多的10省份是廣東、河南 、山東、四川、河北、安徽、廣西、江蘇、湖南和貴州。其中，僅有前6個省份出生人口超過50萬；僅有廣東一省出生人口超過100萬。廣東已連續4年位居第一。2021年，廣東出生人口為118.31萬人，連續兩年成為唯一超過百萬大關的省份。

然而，中國多個省份2021年出生人口創下了數十年來的新低。湖南出生人口為近60年來首次低於50萬人；人口大省河南的出生人口自1978年以來首次低於80萬人；江西出生人口自上世紀50年代以來首次低於40萬人。

安徽人口問題也很嚴峻，去年9月，安徽省政府網在「安徽省人口與計畫生育 條例」的說明中提到，安徽省出生人口連續4年減少，人口形勢極為嚴峻。

據安徽省人口數據庫統計，2017年至2021年，安徽省出生人口分別為98.4萬、86.5萬、76.6萬、64.5萬和53萬，年增長率為百分之負12.1、百分之負11.4、百分之負15.8和百分之負17.8，出現「斷崖式下降」趨勢。

中國多省份也出現類似的趨勢，和2017年相比，山東出生人口下降了57.1%；河南下降了43.4%；湖南下降了47.9%；江西下降了40.6%。

中國國家衛健委日前發布「2021年衛生健康事業發展統計公報」顯示，2021年中國出生人口1062萬人，其中2孩占比為41.4%，3孩及以上占比為14.5%。對比2020年，中國出生人口下降約48萬人。

廣東省人口發展研究院院長董玉整分析，中國人口總量增加的動力缺乏。出生人口持續下降，有多方面因素，首先就是育齡婦女數量減少，尤其是有資格當媽媽的人在逐漸減少。同時，婚育年齡推遲、婚育成本上升導致出生意願下降。新冠疫情 的影響也十分明顯。