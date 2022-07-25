中國人口增長迎轉折點 專家：難度比較大

中國多省2021年出生人口創下數十年來新低。圖為在江蘇南京市江寧醫院，醫護人員跟一個新生兒握手。（新華社）

中國已有29個省份發布2021年的出生人口數據，值得注意的是，多省2021年出生人口創下數十年來新低。專家表示，人口增長要迎來轉折點，難度比較大。

健康時報報導，中國人口學會副會長、北京 大學社會學系教授陸杰華，出生人口下降是多重因素綜合影響的結果。首先，生育旺盛期育齡婦女規模和比例下降。目前來看，生育高峰期的這部分女性數量在減少，比例也在下降；第二，年輕人婚育觀念轉變。今天的80後、90後普遍認為，結婚生子不是必選項，而是一種任選項；第三，生育、養育、教育 等一系列生活成本增加了生育顧慮。

至於中國人口增長不斷回落的局面何時會迎來拐點，陸杰華稱，目前來看，人口增長想迎來轉折點的難度較大。在他看來，如果想要平緩出生人口下降趨勢，關鍵還是在於生育率的提升。「這是要下大力氣的，」陸杰華認為，提振生育水平一定要標本兼治。例如育兒津貼、托幼服務等等都要跟上，而且配套措施要循序漸進，不能是跳躍性的。

談及生育率下降對於經濟發展的影響，陸杰華稱，生育率下降是一個世界性趨勢，並不是我們一國的問題。我們要客觀看待生育率下降對社會經濟的影響，既不盲目樂觀，也不過於悲觀。

「如何利用人口結構的變化來推進社會經濟的發展是我們需要應對的最新議題，」陸杰華說，辦法還是很多的，例如提升勞動力的素質、延長勞動年齡等等。這樣的話，即使我們的社會有一個較低水平的生育率，但我們依然能夠協調有效地發展，未來仍然是充滿蓬勃希望的。