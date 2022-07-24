華為再發天才少年招聘令 這位曾放棄百萬年薪

華為今年第二次面向全球發出天才少年召集令。（新華網）

華為 招聘官微22日發佈「天才少年」招聘計畫。這是自4月25日之後，華為今年第二次面向全球發出天才少年召集令。近日，天才少年們也密集亮相華為心聲社區。其中，2020年加入華為的天才少年張霽是華為天才少年最高檔人民幣201萬年薪的一員，拒絕過其他公司超過人民幣360萬元（約53.3萬美元）年薪，加入華為是希望自己能夠為華為做出一點貢獻。

今年3月28日，華為在2021年年度報告發佈會上透露，在過去兩年內，華為總共招聘了超300名天才少年。據瞭解，「天才少年」項目是由華為創始人任正非 在2019年發起的，用頂級挑戰和頂級薪酬吸引頂尖人才的專案。

據每日經濟新聞報導，華為因對天才少年開出高年薪而備受社會關注。年薪分為三檔，最高檔為人民幣182萬元至201萬元；第二檔為人民幣140.5萬元至156.5萬元；第三檔為人民幣89.6萬元至100.8萬元。

資料顯示，張霽於1993年出生，本科畢業於武昌理工學院，碩士畢業於武漢 郵電科學研究院，是華中科技大學武漢光電國家研究中心電腦系統結構2016級博士研究生。2020年，張霽拿到華為天才少年最高一檔年薪人民幣201萬元。

報導稱，2020年，據張霽介紹，除了華為，他還拿到了騰訊、IBM、阿里、深信服以及兩個初創公司的錄用信，其中給出的最高年薪超過人民幣360萬元。