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中國10城燜蒸 上海洗桑拿 吐魯番飆45℃ 雲南賺避暑財

中國新聞組／北京24日電
中國南方地區近日持續高溫，上海局部高溫達到攝氏40度。走在酷暑街頭，上海民眾拿著小風扇邊走邊吹。（路透）
中國南方地區近日持續高溫，上海局部高溫達到攝氏40度。走在酷暑街頭，上海民眾拿著小風扇邊走邊吹。（路透）

23日是大暑，中國多地昨天的高溫把古書中「大者，乃炎熱之極也」演繹到底，有「火洲」之稱的吐魯番甚至直逼攝氏45度。熱爆了的全國遊客紛紛湧向雲南避暑，致機票預訂量增長超一倍，高星酒店滿房，有民宿訂單成長超三倍。

中國天氣網通過盤點1991年至2020年的平均桑拿天日數發現，近30年「燜蒸」十城全位於南方，分別為上海、南昌、廣州、武漢、重慶、南寧、杭州、長沙、合肥、南京，上海（徐家匯站）大暑期間的桑拿天日數高達8.8天，為「燜蒸」之最，南昌和廣州以8.6天和7.9天位列二、三位。

中國天氣網通過盤點1991年至2020年的平均桑拿天日數發現，「燜蒸」十城全部位...
中國天氣網通過盤點1991年至2020年的平均桑拿天日數發現，「燜蒸」十城全部位於南方，分別為上海、南昌、廣州、武漢、重慶、南寧、杭州、長沙、合肥、南京。（取材自中國天氣網）

中國氣象部門預測新疆、江南、華南等地高溫持續，局部地區在攝氏40度以上，此波高溫還將會持續十天以上。南疆地區因零度溫度線海拔上升，融雪融冰加速，喀什地區、和田地區、阿克蘇地區河流上游發生局部「融雪性洪水」及「潰決型洪水」風險增大。

氣象部門指出，24日起高溫影響範圍進一步擴大，強度增強，南方地區高溫持續，西北地方東部、四川盆地、華北、黃淮等地將出現階段性高溫。浙江中南部、福建中南部高溫天氣持續，局部地區可逾攝氏40度。

今夏高溫天氣開始時間早，在高溫覆蓋面積、影響人口和氣溫極值等方面超過2003年和2013年，僅次於2017年，「具有極端性顯著、影響範圍廣和持續時間長等特點」。

各地頻發高溫預警，避暑納涼成為眾多遊客暑期的首要選擇。澎湃新聞報導，多個在線旅遊平台數據顯示，7月至今，隨著疫情防控的穩定，氣溫常年在20多攝氏度的雲南機票預訂量環比增長超一倍，已超2019年同期，麗江增幅最高達140%。昆明躍升機票熱門目的地第二。

旅遊熱度增高同時帶動城市酒店預訂增長，去哪兒平台上，7月以來雲南酒店預訂量比2019年同期增長近五成，怒江、西雙版納、迪慶、普洱、臨滄地區的酒店預訂量同比增長均超過一倍，最高增幅達160%。雲南酒店的價格也「水漲船高」，部分酒店價格漲超一倍。

民宿方面，途家民宿的數據顯示，從7月1日到7月21日，雲南全省民宿預訂量較上月同期增長近2.3倍，較去年同期增長超五成。雲南全省民宿接待遊客人數較上月同期增長2.5倍。迪慶、文山、麗江、西雙版納、大理州是全省民宿預訂增長最快的地區，訂單增長均超三倍。

從外省客源地分布來看，成都、重慶、廣州、北京、上海、深圳、長沙、武漢、杭州和西安的遊客最愛來雲南旅遊，其中16到25歲的年輕客人占主流超過40%。

雲南玉龍雪山腳下的麗江，在高溫天氣下，成了避暑勝地。(新華社)
雲南玉龍雪山腳下的麗江，在高溫天氣下，成了避暑勝地。(新華社)

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