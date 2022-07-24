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烈日執勤 中國多地大白熱壞送ICU 手機燙到死機

中國新聞組／北京24日電
中國多個機場停機坪上陸續有機務「大白」中暑暈倒，甚至被送進ICU搶救。（取材自第一財經）
中國多個機場停機坪上陸續有機務「大白」中暑暈倒，甚至被送進ICU搶救。（取材自第一財經）

連日高溫讓許多人熱到懷疑人生，在機場工作的機務因必須在烈日下穿著防護服在機坪執勤，中國多個機場停機坪上陸續有機務人員中暑暈倒，甚至被送進ICU搶救。高溫下，手機也因溫度過高頻頻出狀況，網路上隨處可見「手機燙到死機了」的「災情」。

「大白」原本是接觸新冠患者的醫務工作者的專用防護服裝，如今在民航廣泛被使用。第一財經報導，除了機務，機場貨物裝卸工，航班清潔隊，以及執行國際航班的空乘機組等，也都要穿上「大白」工作。

「前幾天西安攝氏40度，我保障從國外回來的飛機，穿了3小時防護服，在機坪上真的快熱暈了。」在西安機場某航司工作的機務小張負責給出港的飛機放行，他所在的航司要求是，接國際航班以及國內中高風險航班都要穿「大白」。

除了「大白」防護服，小張還要戴上N95口罩，醫用乳膠手套，條形帽，在停機坪服務每個航班一般在三四個小時。加上機場停機坪的溫度動輒超過攝氏50度，在發動機附近的溫度就更高，在高溫環境中，繼續穿著「大白」會阻止人體熱量的散發，大大增加中暑發生的概率。

機場停機坪溫度高達攝氏52度。（取材自第一財經）
機場停機坪溫度高達攝氏52度。（取材自第一財經）

目前中國其他一些機場並沒有按照不同風險航班來要求是否穿「大白」，也有機場要求所有人只要上停機坪都要穿「大白」。

據中國民航局發布的最新版「運輸航空公司、機場疫情防控技術指南」，航司機場維修人員只有在「更換HEPA（空氣過濾網）時才需要穿一次性防護服」。多位機務透露，民航局和航司在「穿不穿大白」這件事上並沒有決定權，他們主要受所在機場防疫督導的監督。

多位機務指出，最近不少同事在工作時中暑，大多也就是扶到陰涼的地方休息一下，未受到關注。「國際航班穿防護服還能理解，國內航班還在各種加碼防疫，說到底還是怕出事後的追責」。

另據錢江晚報報導，不少網友近日發帖表示，高溫天氣下手機因溫度過高頻頻出狀況：「Siri又在我手機裡炒菜，燙死我了」、「手機燙到死機了，我也快死機了」、「在太陽底下發了會呆，那手機燙得啊可以煎雞蛋」。

經實測，手機的屏幕在常溫下的溫度跟室外攝氏38到39度差不多，但露天曝曬5分鐘後會升到54到55度。許多網友開始使用散熱器、小雨傘、小頭盔等給手機防曬，這些產品銷量近日都增加。某電商平台上搜索手機散熱器，銷量第一名顯示1萬+人收貨。

累倒在機坪上的機務「大白」。（取材自第一財經）
累倒在機坪上的機務「大白」。（取材自第一財經）

機場 手機 高溫

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