中國官方：信任國產 習近平已打過疫苗

中國官方稱，現職黨和國家領導人都完成國產疫苗接種，圖為19屆一中全會後，政治局七常委在北京人民大會堂與媒體見面。（新華社）

中共高層領導人的疫苗 接種問題，一直頗為神秘，如今官方揭露，現職的「黨和國家領導人」都已完成國產疫苗接種。針對網上不斷有傳聞稱，因接種國產新冠疫苗而導致各種後遺症，會上專家公開駁斥，指接種新冠疫苗不會引發白血病和糖尿病 。

據觀察者網報導，23日的國務院聯防聯控機制記者會上，面對媒體提問，衛健委副主任曾益新回應稱，「現職黨和國家領導人都已經完成了新冠疫苗接種，而且都是接種的中國國產疫苗」。他還稱，這個情況充分顯示中共領導人對新冠疫情防控工作的高度重視，對中國國產的新冠疫苗的高度信任。

曾益新並表示，中國科興、國藥和康希諾（CanSino）疫苗被世界衛生組織納入緊急使用清單，有超過100個國家批准使用中國生產的疫苗，其中許多國家把中國疫苗作為低齡兒童唯一使用的疫苗。

解放軍總醫院第五醫學 中心感染病醫學部主任王福生指，接種新冠疫苗不會引發白血病和糖尿病，也不會像有些網路訊息所稱，會影響人體遺傳發育、導致腫瘤轉移擴散、引起抗體依賴性增強（ADE）現象。他強調，這些都是網路上不負責任的錯誤言論。

王福生指出，中國從去年開始進行新冠疫苗大規模接種。目前3至12歲兒童和12至17歲青少年新冠疫苗接種率為90-100%，總人數已近2.5億。在這麽大範圍新冠疫苗接種的背景下，大量的預防接種與某些嚴重疾病的自然發生在時間上偶合是必然的現象。

他說，如果新冠疫苗真會引起糖尿病和白血病的發生，那麽由此產生的就診人數和住院人次將出現顯著增長，但在實際監測和臨床統計數據中，並未看到這種現象。因此，王福生強調，可以肯定地說，新冠疫苗接種不會引起白血病和糖尿病。