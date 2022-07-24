中國連7天新增逾500例 甘肅、廣西占比超過70%

截至22日，中國累計報告接種新冠疫苗已達34億1672.7萬劑次，全程接種率達到89.7%。圖為北京市朝陽區一處街道疫苗接種點，日前為社區年長居民接種新冠疫苗加強針。（新華社）

7月16日至7月22日，全中國連續7日新增新冠肺炎感染總數超500例，分別為580例、510例、699例、935例、826例、880例、722例。人民日報健康客戶端梳理發現，近7日，甘肅 、廣西感染總數占全國感染總數的比例超70%。

國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華日前在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，7月全國疫情 呈現多點散發、多地頻發的態勢，單日報告的本土感染者數有所增加。近一周，疫情波及21個省份78個地市，其中7個省份報告的感染者數超過百例。甘肅蘭州、廣西北海、河南駐馬店疫情仍然處於進展階段，社會面傳播風險較大。

中央社報導，中國官方23日公布22日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例（含確診與無症狀感染者）817例，甘肅與廣西省仍嚴峻，河南省如打地鼠輪流爆，駐馬店市陸續解封，泌陽縣展開全域封控。

中國衛健委23日上午公布，22日零時至24時，新增確診164例，境外輸入36例，本土128例中，甘肅42例、廣西省35例、廣東省23例、四川省11例、安徽省7例、重慶市3例、上海市2例、江西省2例、北京市1例、河南1例、雲南省1例。

衛健委另通報新增無症狀感染者653例，境外移入59例。

衛健委指出，截至22日24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生省建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬8519例，尚在醫學 觀察的無症狀感染者5783例（境外輸入444例）。

甘肅仍是當前疫情關注焦點，新增確診42例與無症狀感染者329例合計371例，即使省會蘭州市實施封控並導致物資匱乏而民眾買菜難，當地新增染疫仍占全省逾半，通報新增確診31例與無症狀感染者164例合計195例。

另個重災區廣西則是新增確診35例與無症狀感染者174例合計209例，其中爆點北海市新增確診35例與無症狀感染者167例合計202例，占全省新增染疫逾96%。

另據北京日報報導，在國務院23日聯防聯控機制新聞發布會上，解放軍總醫院第五醫學中心感染病醫學部主任、中國科學院院士王福生介紹，儘管打過疫苗仍會有突破性感染，但對突破性感染的保護效果顯著，突破性感染患者絕大多數表現是無症狀的，少數是普通型，而臨床上發生重症病例較少。不能因為有突破性感染，就認為打了疫苗防不了感染，這是不科學的。