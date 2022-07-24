我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國養豬企業巨虧143億付不出飼料錢 出現豬吃豬慘劇

俄媒：中國製紅箭12反坦克導彈 將對付北約援烏坦克

中國40萬棟古建築 可做民宿、客棧 禁做私人會所

記者廖士鋒／綜合報導
中國官方擬活化現有40餘萬處的縣級歷史建築，圖為位於山西省運城市芮城縣的廣仁王廟。（取材自「山西文物」微信公眾號）
中國官方擬活化現有40餘萬處的縣級歷史建築，圖為位於山西省運城市芮城縣的廣仁王廟。（取材自「山西文物」微信公眾號）

中國現有40餘萬處的縣級歷史建築，對於活化這些資源，官方近日推出鼓勵民間參與的政策，規範除了用做博物館外亦可做民宿，但禁止做私人會所、高檔娛樂場所，也不得違背「社會主義核心價值觀」。

中國文物局近日發布「關於鼓勵和支持社會力量參與文物建築保護利用的意見」，指出縣級文物保護單位及尚未核定公布的文物建築，日常管理維護難度大，保護任務量大面廣，需要動員全社會力量參與。具體而言是鼓勵和支持社會力量參與文物建築本體保護修繕、歷史風貌維護、旅遊文創開發、文化傳承發展等保護利用全過程、推動文物建築「有人管、在利用、出效益」。

上述「意見」鼓勵社會力量，利用這些歷史建築開設博物館、陳列館、藝術館、農村書屋、鄉土文化館和專題文化活動中心等公共文化場所，也可利用文物建築開辦民宿、客棧、茶社等旅遊休閒服務場所。但不得開設私人會所、高檔娛樂場所；不得對文物建築本體造成破壞；不得將文物建築轉讓或者抵押、質押；也不得違背社會主義核心價值觀、違反社會公序良俗。

中國國家文物局官員稱，全中國76萬餘處不可移動文物中，文物建築有40萬餘處，其中縣級文物保護單位等低級別文物建築占95%以上，且分布廣泛、產權複雜，保護管理難度大，加上一些地方政府投入不足、基層保護管理力量薄弱，部分文物建築長期無人看管，日常維護保養不到位，面臨坍塌和消失的危險。

此前，中國官方在2017年、2018年分別印發「文物建築開放導則（試行）」、「關於促進文物保護利用的若干意見」等文件，對鼓勵社會力量參與文物保護利用提出原則性規定，但目前中國各地試點都還沒有形成可複製、可推廣的經驗。

博物館 民宿

上一則

燒死網紅拉姆 兇手前夫伏法…姊視頻曬父親笑顏

下一則

中製C919大飛機試飛完成 將取證交機

延伸閱讀

活化40萬棟古建築 中文物局：可做民宿、禁做私人會所

活化40萬棟古建築 中文物局：可做民宿、禁做私人會所
他把「臺灣銀行」買回家 蒐藏5000件文物保存台灣文化

他把「臺灣銀行」買回家 蒐藏5000件文物保存台灣文化
新疆景區民宿飆漲 200元房間漲到1500元

新疆景區民宿飆漲 200元房間漲到1500元
兩蔣日記二審 國史館再贏 高院判部分歸國有 可上訴

兩蔣日記二審 國史館再贏 高院判部分歸國有 可上訴

熱門新聞

曾經因日本前首相安倍死亡後與澎湃新聞連線時哽咽，而遭到中國網友網暴的中國媒體人曾穎，19日中午在日本寓所自殺。作家陳嵐證實，目前正在搶救中。（搜狐網）

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

2022-07-19 12:51
「亞洲第一女富豪」龔如心遺產爭奪案纏訟多年。(路透資料照片)

香港富婆龔如心千億港元遺產 指定中國總理、聯合國秘書長來管

2022-07-16 02:15
每當陳皖枝不高興的時候，胡建國就買各種好吃的給陳皖枝吃。（取材自中華網）

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

2022-07-17 11:00
機器人是「中國製造2025」計畫瞄準的十大領域之一。(美聯社)

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

2022-07-22 11:08
3歲半的小女孩走到石像前，含淚擁抱久久不捨離去。（取材自人民日報）

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

2022-07-18 11:00
陳春花遭質疑是從歐洲文憑工廠「愛爾蘭歐洲大學」達到博士學位，此後憑藉這個學位進入大學教書。（取材自北京大學國家發展研究院官網）

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

2022-07-20 11:27

超人氣

更多 >
美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜

美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜
林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我

林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我
疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死
北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台
向佐疑出軌餘波盪漾 郭碧婷爸曝「不來台內幕」

向佐疑出軌餘波盪漾 郭碧婷爸曝「不來台內幕」