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大暑 南方高濕高溫達40℃ 全天候「上蒸下煮」

記者林則宏／綜合報導
杭州7月1日起已經開放五處防空洞，供市民避暑納涼。（新華社）
杭州7月1日起已經開放五處防空洞，供市民避暑納涼。（新華社）

23日是廿四節氣中的「大暑」，新疆南疆盆地東部、浙江中南部、福建中部局部地區，白天最高溫達40℃以上，上海最高溫度達到39至40℃。

來源：YouTube

錢江晚報報導，剛過去的7月中旬，杭州市區平均氣溫達到32.8℃，和2009年持平，比歷史同期的29.3℃偏高3.5℃，均是1951年以來的最高紀錄。

報導稱，杭州市區已連續三天最高氣溫達到37至38℃，幸好近日午後都有雷陣雨及時降溫，26日起杭州氣溫會再上一個台階，最高氣溫將達39至40℃左右。

上海市氣象局首席服務官鄔指出，上海這輪連續高溫比上一輪，從強度和持續時間上來看都可能相對弱一點，但持續時間約9到10天，23日則可能出出現40℃左右的高溫。

根據報導，上海今年自5月30日入夏以來，已出現18個高溫日，尤其是7月8日至15日最高氣溫均在37℃以上，連續八天出現酷熱高溫天氣。

報導稱，上海今年極端高溫出現時間早、極端性強，7月10日最高溫就已達到40.0℃，刷新有氣象記錄以來40.0℃高溫最早出現紀錄。7月13日最高溫更達到40.9℃，追平1873年有氣象記錄以來的最高紀錄。

中國天氣網氣象分析師石研表示，在上一輪高溫過程中，四川、浙江、江蘇等地有多人確診「熱射病」（重症中暑），並出現因此死亡的案例。

石研提醒，本輪高溫過程南方大部依然是高溫加上高濕，福州、杭州、上海等地最高溫均可能達到40℃，最低氣溫也普遍接近30℃，全天候「上蒸下煮」的感覺非常明顯。

上海澎湃新聞指出，「熱射病」是因暴露在高溫高濕環境中身體調節功能失衡，導致核心溫度迅速升高，超過40℃，伴有皮膚灼熱、意識障礙（例如譫妄、驚厥、昏迷）及多器官功能障礙的嚴重致命性疾病，一旦發生，死亡率極高。

連日高溫，穿防護服的上海核酸檢測人員沒辦法降溫，只好抱大冰塊消暑。（取材自微博）
連日高溫，穿防護服的上海核酸檢測人員沒辦法降溫，只好抱大冰塊消暑。（取材自微博）

高溫 新疆 分析師

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