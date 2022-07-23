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瀕危黃唇魚多次自然產卵 人工繁殖成功 但還不能商用

中國新聞組／北京23日電
黃唇魚數量急劇下降，瀕臨滅絕。(取材自南方都市報)
黃唇魚數量急劇下降，瀕臨滅絕。(取材自南方都市報)

經過多年技術攻關，全球極危物種黃唇魚在廣東惠州惠東縣成功實現人工繁殖，這也是中國首次實現黃唇魚在人工調控條件下多次自然產卵。廣東省農業技術推廣中心首席專家張海發參與了此次項目的驗收，他22日說，黃唇魚是國家一級重點保護野生動物，目前還不能進行商業利用，可以考慮挑選發育優良的魚苗用於增殖放流，補充野外資源。

南方都市報報導，據了解，黃唇魚是國家一級重點保護野生動物。受自然環境和過度捕撈影響，近年來，黃唇魚種群數量急劇下降，瀕臨滅絕，被世界自然保護聯盟列為極度瀕危物種。

位於惠東港口的廣東省鰉鯨海洋生物科技有限公司（以下簡稱「鰉鯨公司」），是目前中國唯一擁有黃唇魚「水生野生保護動物人工繁殖許可證」的企業。如今，48個育苗池裡，黃唇魚「寶寶」有的體長達到46厘米，最小的才出生幾天。目前，惠東已獲得黃唇魚受精卵75.3萬粒，仔魚43.8萬尾。

該項目負責人、鰉鯨公司高級工程師顏闊秋說，這些人工繁殖的黃唇魚計畫用於三個方面，一是作為親魚繼續進行人工繁殖，以擴大魚群繁殖規模；二是作為魚種放流，促進恢復野生環境下的黃唇魚種群；三是與高校、科研院所合作，推進黃唇魚繁育的研究。

據報導，2021年11月，農業農村部將具有突出性狀和優異基因的黃唇魚列為水產十大優異種質資源。不過，張海發介紹，黃唇魚是國家一級重點保護野生動物，目前還不能進行商業利用。根據「野生動物保護法」的規定，國家對野生動物實行保護優先、規範利用、嚴格監管的原則，現在人工繁殖的黃唇魚是子一代，可以考慮挑選發育優良的魚苗用於增殖放流，補充野外資源，待黃唇魚人工繁育技術真正成熟穩定，並納入人工繁育國家重點保護野生動物名錄後，其人工種群才可以實施與野外種群不同的管理措施。

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