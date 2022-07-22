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中國粉絲買應援廣告 BTS成員竟變「強暴犯」

中國新聞組╱綜合報導
為慶祝鄭號錫個人專輯的發售，中國粉絲花錢在首爾的電子大屏幕上買廣告，其中介紹鄭號錫Rapper卻成了Raper。(取材自觀察者網)
為慶祝鄭號錫個人專輯的發售，中國粉絲花錢在首爾的電子大屏幕上買廣告，其中介紹鄭號錫Rapper卻成了Raper。(取材自觀察者網)

南韓知名男團防彈少年團（BTS）在中國深受歡迎，成員鄭號錫（藝名J-Hope）近日發布首張個人專輯，韓媒報導，有中國粉絲在首爾一商場電子屏上投放的應援廣告，竟出現荒唐的錯字，把「Rapper」（說唱歌手）拼成「Raper」（強姦犯），此事讓鄭號錫的粉絲們相當不滿。

觀察者網報導，這一錯誤引起許多粉絲的不滿，部分粉絲還向商場投訴，南韓網友也炸鍋。該廣告目前已被撤下。

防彈少年團成員鄭號錫日前發行首張個人專輯「Jack In The Box」，韓媒「MoneyToday」新聞網站報導，發行當天，首爾江南區大型購物商場COEX的戶外電子大屏幕Media Tower刊登應援鄭號錫的廣告。沒想到，該廣告卻被發現「荒唐的錯字」，介紹鄭號錫是「Rapper」（說唱歌手）身分的內容，變成少了一個P的「Raper」（強姦犯）字樣，且Raper的字幕還剛好擋在鄭號錫的臉上。

朝鮮日報和韓國經濟日報等韓媒均稱，該廣告是由中國粉絲購買投放。

對此，大批南韓網友議論紛紛，有人不滿稱，「在首爾市中心發這樣大的廣告，連基本的單詞都不檢查就公開了嗎？」還有人懷疑，「這種程度，真的不是黑粉做的嗎？」不過也有中國網友說，「不一定是錯字呀」、「我覺得這個廣告還是有奇效的，至少我以前從沒聽說過BTS」、「應該嚴禁韓棒娘炮文化侵略中國，弄的國內的大小青年都快成娘炮了」。

防彈少年團（BTS）於2013年出道，擁有大量海外粉絲；今年5月31日，防彈少年團受邀在白宮新聞辦公室針對亞裔的仇恨犯罪發表演講，隨後又與美國總統拜登見面，被韓媒視為南韓的驕傲，偌大的應援廣告把歌手宣傳成「強姦犯」，難怪惹惱粉絲。

鄭號錫。(取材自觀察者網)
鄭號錫。(取材自觀察者網)

南韓 BTS 拜登

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