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天氣太熱睡河裡 浙男被當「浮屍」

中國新聞組╱綜合報導
一名僅著內褲的男子靜靜漂在河中，直直一動不動的「睡覺」，被民眾當成是「浮屍」。(取材自九派新聞)
一名僅著內褲的男子靜靜漂在河中，直直一動不動的「睡覺」，被民眾當成是「浮屍」。(取材自九派新聞)

浙江紹興越城區城南派出所日前接到一通報警電話，稱在河裡發現了一具「浮屍」，派出所立馬出警，發現一名僅著內褲的男子靜靜漂在河中，大家準備打撈「屍體」的時候，他突然睜開了眼睛，該男子說，「這天太熱了，我上半夜在河裡睡，下半夜回房間，都睡了十來天了。」

「太嚇人了，都泡漲了！」九派新聞報導，紹興市越城區公安表示，當時在附近村民的帶領下趕到了現場，在河埠頭旁看到一名僅著內褲的男子漂在河中，身上纏繞著不少的水草，面色呈現蒼白，一動也不動，民警嘗試多次呼喊也未見有任何反應，之後通過拍照錄入系統查詢其身份，才發現男子就住在河埠頭旁的出租房內。

然而，就在大家準備打撈的時候，原本毫無動靜的「浮屍」，突然晃動著四肢睜開了眼睛，讓在場眾人都嚇了一大跳。男子醒來後抱怨，「多管閒事，誰報的警？」就自己起身上了岸。他表示自己並沒有發生意外，只是喝了酒，泡在水裡乘涼。

男子稱自己水性較好，回家後熱得睡不著，索性就下河泡澡，但是沒想到河水太舒適，他不小心睡著了。了解情況後，刑警隊對男子進行了批評教育，就讓其回去睡覺了，後來也沒發現男子再去河中睡覺。

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