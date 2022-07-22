山東海選「李清照」一等獎這位遭質疑太有精神

評選活動一等獎獲得者。(取材自上游新聞)

山東青州市李清照歷史文化研究中心近日舉辦了「李清照形象徵集活動」，文宣表示宋代女詞人李清照作為中國文學史上一位舉足輕重的人物，被譽為「千古第一才女」，並提問「你心目中的李清照是什麼樣子？」活動結束有，卻有部分網友對其評出的一等獎得主提出了質疑，認為其不能代表李清照的形象。

上游新聞報導，提出質疑的網友表示，李清照應該是山東人，身高比當時女性平均身高要高，大約162公分；她自稱「三瘦詩人」，屬於苗條型，另有描述「繡面芙蓉一笑開，斜飛寶鴨襯香腮」，說明李清照是標緻美女，膚白貌美。有網友表示，李清照本是多思多慮，身形單薄，憑欄醉酒，而獲得一等獎的這位「李清照」太豐滿太有精神，沒有李清照那種清冷清瘦的氣質。

但也有網友認為，每個人心中都有一個李清照，她的形象不一定非要是「白、瘦、幼」，有人稱讚目前的一等獎得主看起來有沉穩、有氣韻。

另據中新社報導，在海外研究者眼中，李清照有著怎樣的形象？美國加州大學 教授、漢學家艾朗諾的專著「才女之累——李清照及其接受史」，被美國漢學家宇文所安讚為「迄今為止關於這位中國古代最著名女作家的最好研究。」

艾朗諾直言，千百年來，學界和大眾對於李清照都存在一定程度的誤讀，在艾朗諾看來，李清照是一位自信要強、敢於迎難而上的女強人，她非但不柔弱，反倒堅強自主。在宋代理學的壓制下，李清照仍然憑藉自身才華突出重圍，成為了宋代文學史上重要一筆。