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過度收集上億用戶訊息 列16項違法 滴滴挨鍘重罰80億

記者林茂仁／綜合報導

經過一年的網路安全審查後，中國國家互聯網信息辦公室21日公布對網約車平台滴滴出行開罰，處人民幣80.26億元罰款（約11.86億美元），高於原本外傳的罰款10億美元。除公司受罰，滴滴董事長兼首席執行官程維、總裁柳青各處人民幣100萬元罰款。滴滴表示，將嚴格按處罰決定和相關法律法規要求，認真整改。

香港經濟日報報導，網信辦指出，滴滴出行涉嫌過度收集數以億計的用戶訊息，且未有清楚說明訊息處理目的，甚至涉及嚴重影響國家安全的數據處理活動，違法違規行為事實清楚、證據確鑿、情節嚴重、性質惡劣。

網信辦表示，滴滴罰款額是基於「網路安全法」、「數據安全法」、「個人信息保護法」和「行政處罰法」等法律法規。

外界預期，滴滴出行在網路安全審查作結後，其應用程式App可重新恢復用戶註冊，但目前尚未見到滴滴的App解禁公告。

網信辦列出滴滴有16項違法事實，包括違法收集用戶手機相冊中的截圖信息1196萬條；過度收集用戶剪貼簿信息、應用列表信息83億條及過度收集乘客人臉辨識信息1億條、年齡段信息5350萬條等。

其他還有過度收集乘客評價代駕服務時、App後台運行時、手機連接桔視記錄儀設備時的精準位置資訊；過度收集司機學歷資訊、以明文形式存儲司機身分證號資訊，以及在未明確告知乘客情況下分析乘客出行意圖資訊等違規事項。

網信辦還將滴滴扣上危害國家安全的大帽子，網信辦表示，滴滴存在嚴重影響國家安全的數據處理活動，以及拒不履行監管部門的明確要求，陽奉陰違、惡意逃避監管等其他違法違規問題，因涉及國家安全，依法不公開。

網信辦指出，此次對滴滴網路安全審查相關行政處罰，與一般行政處罰不同，具有特殊性，滴滴違法違規行為情節嚴重，結合網路安全審查情況，應當予以從嚴從重處罰。而程維及柳青須對違法行為負主管責任。

滴滴出行 App 手機

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