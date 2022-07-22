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滴滴遭扣國安大帽…嚇阻科技業在美掛牌

記者 林茂仁
滴滴被開罰80億元。（路透）
滴滴被開罰80億元。（路透）

滴滴被開罰80億元（人民幣，下同，約11.8億美元），還被扣上影響國家安全的大帽子，在美中關係不佳的情況下，這個帽子相當沉重，並嚇阻中國科技公司到美國掛牌上市的意願。

滴滴去年營收1783億元，虧損493億元，開罰80億元，約占營收4.4%，其實不算多，但一家中國的公司，為了股票上市，帶著上億人的人臉辨識等用戶資訊到美國去，不僅洩露使用者資訊，造成安全性漏洞，更可能影響國家安全，試想1億多人中有多少高官及軍事要員，資料可能都有洩露的危機。

一家網路叫車公司，搜集這麼多訊息幹嘛？就連用戶手機上的照片截圖也被偷偷搜集到滴滴公司的資料庫內，遠超過商業用途的使用範圍，就算是間諜要搜集特定人的資料，恐怕也沒有滴滴的資料庫來得詳細。

其實不僅滴滴，這也是給眾多網路科技業者一個警訊，要承擔更多企業責任，重視國家安全，罰款80億元，看起來金額不小，其實是手下留情，包括兩位高階主管各罰100萬元，都不算特別多，也能承受。

滴滴的問題，其實也凸顯出中國網路科技業者已經大到成為網路巨獸，野蠻成長到侵犯大量用戶隱私而不自知，在中共即將舉辦20大前，官方刻意整頓滴滴等網路巨獸，也有殺雞儆猴的效果，但至少這個受到外界關注的案子已經有個結果，接下來滴滴到香港掛牌上市之路應該也可以啟動了。

營收 間諜 手機

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