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央企中國礦產成立 擴大議價權

中國新聞組／北京22日電

中國中央直屬企業中國礦產資源集團成立，分析指出，這一舉動經濟戰略布局意味濃厚，中國是全球最大鐵礦石消耗國，鐵礦石資源進口卻受制於外商，整合採購平台，將可擴大採購議價權。

中國礦產資源集團有限公司19日成立，法定代表人為姚林，註冊資本人民幣200億元（約29.55億美元）。經營範圍包括選礦、礦物洗選加工、金屬礦石銷售、採購代理服務、貨物進出口、從事與主業相關投資活動和資產管理服務等。

綜合上海證券報、中國企業家日報等媒體報導，中國對鐵礦石資源進口高度依賴。

據中國鋼鐵工業協會研究報告，中國鐵礦石對外依存度連續多年保持在80%以上，巴西的淡水河谷、澳洲的力拓、必和必拓、FMG等四大礦商控制全球70%左右供應量。

報導指出，中國是鋼鐵產量最多的國家，理應對於進口原料有強大議價空間，卻因對外談判和行動未能一致，鐵礦石資源始終為賣方市場。澳洲跟著美國政策「聽風就是雨」，卻又控制中國60%左右鐵礦石進口，對於中國來說是個致命風險。

長期以來，中國鋼鐵行業的進口鐵礦石採購極其被動。業內推測，這一新成立的礦業巨頭有望成為整合國內鐵礦石需求的平台，並在一定程度上統籌進口鐵礦石採購等環節，提高中國的鐵礦石定價權。此外，中國礦產資源集團的成立也有利於推進境外項目投資和開發，提升海外權益礦比例。

作為一家剛剛成立的央企，中國礦產資源集團高管陣容引人注目。

姚林出任中國礦產資源集團董事長。中國鋁業集團官網顯示，姚林為中國鋁業集團有限公司董事長。郭斌任中國礦產資源集團董事、總經理。中國寶武官網顯示，郭斌為中國寶武鋼鐵集團有限公司副總經理。

此外，邵安林、高曉宇任中國礦產資源集團副總經理，高杲任董事。資料顯示，邵安林為鞍鋼集團副總經理，高曉宇曾任五礦資源行政總裁兼執行董事，高杲為國家發展改革委副祕書長。

澳洲 投資 證券

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