2240公里 15歲四川少年獨自騎行川藏線25天抵達拉薩

謝子傑騎行川藏線抵達拉薩。（取材自紅星新聞）

四川一名少年日前騎自行車，沿著川藏線獨自騎行25天、2240多公里，抵達西藏拉薩。他說，「這只是一個夢的開始，未來還有更多夢想。」

紅星新聞報導，家住四川德陽廣漢市的15歲謝子傑在中考後，決定做一件「很酷」的事：從德陽廣漢騎行到西藏拉薩，用行動追逐夢想。謝子傑坦言，「夢想源於我媽媽。媽媽一直就想單車騎行到西藏，因為外公不支持沒有實現。從小她就給我灌輸這個願望，所以這一次父母都很支持我的決定。」

急救藥品、修車工具包、洗漱用品、換洗衣服……6月17日，謝子傑起床準備一路上需要的物品。在家人叮囑下，他開啟人生第一次穿越2200多公里的騎行之旅。

謝子傑先騎車從廣漢到達成都，經過短暫休整後，沿著川藏線，帶著夢想出發。途經10多座海拔超過4000米的高山，其中包括海拔超過5000米的東達山和米拉山。

第一次見到突然下冰雹的天氣，看到很多當地特有的野生動物，騎行在5000多米高海拔的公路上……謝子傑感慨地說道：「最美的風景其實在路上。川藏線沿途路況復雜，氣候惡劣多變，對騎行者體力和毅力都是巨大的考驗。」

談起此次騎行最「囧」的一天，謝子傑回憶道，從雅江縣紅龍鄉到理塘縣途中，幾乎上坡騎行了11個小時，一直到晚上8點多，距離當天目的地還有20多公里。「那天高估了自己的體力。漆黑的夜裡，又下雨又打雷，路上只有我一個人，手機 沒有信號，體力也不支了，我只好推著車走了一段，終於手機有了一點微弱的信號，才給附近的酒店（救援點）打了電話請求救援，被接到酒店。」

騎行路上，他遇到來自天南地北、志同道合的陌生人，互相扶持，一起暢聊理想和人生。

在被稱為「怒江72拐」的業拉山口，他被這裡的艱險深深震撼了：拐又急又陡，下面就是奔騰的怒江。

謝子傑回憶說，「當天上午大概9點多的樣子，突然氣溫陡降，從攝氏10多度瞬間降到攝氏零下幾度。雪裹挾著冰雹襲來，雖然只有小湯圓那麼大，但是打在身上很冷，手凍得像冰棒一樣，隨時都有失溫的危險。」

經過25天騎行，7月12日下午3時許，比預計時間早了四、五個小時到達拉薩。

當遠處的布達拉宮出現在謝子傑視線裡的時候，他說，「無法用語言形容，內心激動得有一種想哭的衝動。」近一個月的艱難行程，謝子傑激動地舉起自行車，和布達拉宮合了影。

更讓他感動的是，媽媽帶著弟弟，提前坐飛機趕到拉薩迎接他，中國青年騎行聯盟還特別為謝子傑舉行了騎行成功儀式。他也是該騎行聯盟10年間，最小的單獨騎行（沒有父母等陪伴）成功者。