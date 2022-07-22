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1年2000萬人 中國面臨10年退休大潮

記者林宸誼／綜合報導
未來十年，中國將迎來史上最大「退休潮」。(新華社)
未來十年，中國將迎來史上最大「退休潮」。(新華社)

北京、江西等地今年將會減少300萬到500萬勞動年齡人口，估計近年每年都有超過2000萬人退休。新華社旗下「半月談」雜誌報導，從現在開始至未來十年間，中國將迎來史上最大「退休潮」。

每日經濟新聞報導，這一輪「退休潮」帶來的影響將是多方面，首先就是勞動年齡人口的持續大幅下降。復旦大學老齡研究院院長彭希哲指出，這波「退休潮」中，每年都會有超過2000萬人退休；與此同時，每年新增的潛在勞動力供給大概為1700萬到1800萬。也就是說，每年都會減少300萬到500萬的勞動年齡人口。

同時，不少省份的退休人數體量已達「百萬級」，例如，北京、江西及內蒙古等地都在300萬人以上，廣東超過700萬人，浙江更是高達915萬人。

這將加大養老金壓力，彭希哲表示，一方面退休人數增加，導致領取養老金的人數增多；另一方面，退休人數比新增加的就業人數多，繳納養老金的人數則會持續下降。

現階段而言，中國多層次養老保險體系主要包括三個方面，即「三支柱」，第一支柱是基本養老保險，包括城鎮職工和城鄉居民養老保險。

基本養老金之外的第二支柱，就是企業年金或職業年金，據人社部披露數據顯示，截至2021年末，全中國建立年金的企業數量為11.75萬家，參與職工2875萬人，總規模約2.64兆人民幣（約3901億美元）。而根據國家統計局數據，同年年末國內就業人口約7.46億。這代表全中國就業人口中只有3.85%左右參與了企業年金或職工年金。

早在2020年，「十四五」規畫曾明確要「發展多層次、多支柱養老保險體系，規範發展第三支柱養老保險」。

所謂第三支柱養老保險，就是個人儲蓄性養老保險和商業養老保險。

退休 保險 就業

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