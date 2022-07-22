招聘禁歧視 上海立法救「陽過」 業者改「外地剛來的不收」

上海人大21日表決通過「決定」，明確要求任何用人單位不得因勞動者患傳染性疾病而解除其勞動合同，在招用人員時不得以曾患傳染性疾病為由拒絕錄用。(取材自澎湃新聞)

上海已於6月1日解封，但部分上海招工單位仍對新冠康復者存就業歧視 。上海市人大昨天通過「決定」，要求用人單位不得以曾患傳染性疾病為由拒絕錄用員工；上海「隨申辦」App可查閱核酸紀錄也縮小到僅能查7月以來的結果。「陽過」求職者或迎轉機，但仍有用人單位要求「外地剛來的不收」，對新冠康復者的歧視似仍以更隱蔽的形式存在。

「進過方艙的不要、陽過的不要，甚至做過小區志願者也不要…」自今年4月以來，陽性康復者就業歧視問題就受到廣泛關注。國務院常務會議雖在13日要求保障勞動者平等就業權利，仍有不少「陽過」求職者遭用人單位拒用。

上海市15屆人大常委會第42次會議21日表決通過「上海市人民代表大會常務委員會關於進一步做好當前促進就業工作的決定」（簡稱「決定」），其中明確，任何用人單位不得因勞動者患傳染性疾病而解除其勞動合同，在招用人員時不得以曾患傳染性疾病為由拒絕錄用。

上海市人大社會建設委主任委員閻祖強表示，今年以來，受新冠疫情 影響，上海就業工作面臨前所未有的嚴峻挑戰，第2季上海平均城鎮調查失業率達12.5%。近期應屆高校畢業生就業困難，疫情導致就業困難人員失業等方面的訴求大幅增加，企業勞資糾紛矛盾也明顯增多。多方認為，有必要制定公告相關法律性問題決定，增強全社會促進就業工作的合力。

「決定」共12條，把穩定和擴大就業放在更加突出的位置，高效統籌疫情防控和穩經濟、促就業、惠民生各項工作。「決定」還明確公平就業和糾紛化解相關要求。

上海「隨申辦」App也將可查閱的核酸紀錄，從近3個月縮小到僅能查7月以來的結果。澎湃新聞報導，曾在方艙工作的段川（化名）20日仍能看到自己5、6月的核酸紀錄，昨天只能查到7月6日開始的，「不再顯示以前的紀錄，就沒有人知道我去過方艙醫院當志願者，找工作就和大家一樣了」。

不過，報導指出，仍有用人單位在面試時被查閱核酸紀錄，或要求「外地剛來的不收，行程碼顯示必須是14天內上海的綠碼，48小時內核酸，當場檢查這兩個月的核酸紀錄」，這意味著對新冠康復人員的歧視仍以更隱蔽的形式存在。

另外，中國新冠疫情近期有升溫跡象。據國家衛健委統計，近一周，疫情波及21個省份78個地市，其中7省報告感染數超過100例。

不過中國現行入境「7＋3」等防疫管控措施有可能再縮短。中國疾控中心傳防處研究員王麗萍透露，中國疾控中心將不斷收集、梳理新問題和新難點，如各類風險人員的隔離管控周期與方式，是否可進一步縮短。