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8年連生5個兒子 廣東90後又懷第6胎：本想要個女兒

中國新聞組／北京22日電
廣東湛江一名90後八年生了五個兒子。（視頻截圖）
廣東湛江一名90後八年生了五個兒子。（視頻截圖）

廣東湛江一名90後寶媽21日在社交平台記錄真實生活，透露自己「本想要個女兒，結果接連生了5個兒子，如今六胎又懷孕6個多月」。對此，當地衛健局工作人員表示，目前當地只允許生育三胎，不過對沒有在單位供職的普通個人，目前無處罰措施。

極目新聞報導，據這位31歲寶媽自述，她20歲結婚，易孕體質的她大兒子9歲，二兒子8歲，三兒子5歲，四兒子3歲，五兒子2歲，如今第六胎已經懷孕6個多月。

從去年8月至今，這位寶媽已發了75條記錄生活的短視頻。她在視頻中說，「8年5個兒子，出門怕走丟，每次買衣服，像搞『批發』」、「生了5個兒子，大家快來幫我看看，這一胎是啥？」、「生個老大是兒子，想要個女兒，二胎結果是兒子，三胎兒子，四胎兒子，五胎兒子，繼續拼老六，結果這下好了，這胎好多人說也是個兒子，心裡拔涼拔涼……」、「姐也曾是一枝花，現在每次出門一堆孩子……不要學我。」

廣東湛江一名90後八年生了五個兒子。（視頻截圖）
廣東湛江一名90後八年生了五個兒子。（視頻截圖）

報導指出，網友評論中，有人羨慕寶媽有5個兒子，但替她對孩子的撫養發愁。寶媽也感歎：「十多年了，不知不覺我已成為六個孩子的媽媽，生活中沒有了朋友，只有柴米油鹽，每天的陪伴、教育孩子、經營家庭成為生活中最重要的一部分。」

對於網友「有借別人家孩子直播帶貨」的猜疑，她澄清「五個兒子都是親生的，其實一直都是順其自然，也想要一個女兒，六胎男孩女孩無所謂了，健康成長就好，一切皆是緣分。」

孩子這麼多，會不會被罰款？對於網友的這些疑問，廣東廉江市衛健局工作人員表示，如果不是重組家庭，一對夫婦正常情況下，只允許生育三胎。如今國家已取消社會撫養費的徵收，對於沒有在單位供職的普通個人，暫無處罰措施。

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