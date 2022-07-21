解救「陽過」、杜絕歧視 上海刪除早前核酸檢測紀錄

為徹底杜絕就業歧視，上海傳出已將「隨申辦」APP上7月以前的核酸檢測結果刪除。（中新社）

「不要陽過」！針對早前傳出新冠確診者康復後求職面臨歧視 的問題，上海21日立法嚴禁歧視新冠陽性康復者。與此同時，上海市民生活應用軟體「隨申辦」也傳出已刪除7月以前的核酸檢測 記錄。

受先前本土新冠疫情與封城管控影響，上海今年第2季失業率衝高至12.5%。為此，上海市人大常委會21日上午表決通過「關於進一步做好當前促進就業 工作的決定」。該「決定」明確提出，任何用人單位不得因勞動者患傳染性疾病而解除其勞動合同，在招用人員時不得以曾患傳染性疾病為由拒絕錄用。

上海《澎湃新聞》指出，「陽過的不要」、「進過方艙的不要」……此前，新冠感染者康復後在上海曾遭遇求職歧視的問題。對此，上海市政府新聞發言人尹欣本月11日公開表示，上海市各部門、各單位都應按照法律法規相關要求，一視同仁地對待新冠陽性康復者，不得歧視。

中國國務院常務會議13日也要求，保障勞動者平等就業權利。嚴禁在就業上歧視曾新冠病毒核酸檢測陽性的康復者。相關部門要加強勞動保障監察，對此類歧視現象「發現一起嚴肅處理一起」。

但《澎湃新聞》日前回訪三名確診康復者發現，儘管三人都已找到工作，仍有人面試時被查閱核酸記錄。不過21日傳出，「隨申辦」早前的核酸檢測陽性記錄都已經查不到了。

《澎湃新聞》實際查閱「隨申辦」APP核酸記錄發現，目前只能查到7月以後的核酸檢測結果，先前則是可以查閱近三個月核酸檢測記錄。

報導稱，曾在上海國際賽車場方艙擔任志願者的何貴4月27日確診。經過18天治療，於5月20日解除隔離。但何貴康復後卻接連遭遇「招工歧視」，連面試資格都沒有。在求職四處碰壁後，何貴只好在6月27日先返回安徽老家。

7月14日何貴又來到上海謀職，最後在浦東一家汽車配件廠找到工作。何貴表示，目前7月14日以前的核酸記錄已經無法查看，這代表招工單位將看不到他曾經感染新冠病毒的記錄。

何貴感慨，終於可以不用再擔心單位知道自己「陽過」後，會將他辭退了。