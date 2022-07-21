「兒孫一起長大」 河南女36歲當奶奶 自嘲反面教材

中國河南36歲女子年紀輕輕就當奶奶了，圖為她抱著剛出生的孫子。（取材自九派新聞）

中國一名36歲女子年紀輕輕就晉身為奶奶，她說，她的小兒子與孫子可以一起長大了。女子發布視頻後引發熱議，民政局回應表示，「未到法定年齡辦不了結婚證」，被指對該女子潑了一盆冷水。

九派新聞報導，河南 南陽一位86年出生的女子發布視頻稱，自己年紀輕輕就「喜提」奶奶身分，這讓二胎才7歲的她有點不適應，並無奈表示孫子兒子可以一起長大了。視頻一經發佈，引發網友熱議。

這名當事人在社交平台稱自己19歲那年結婚生子，大兒子今年18歲，小兒子7歲，今年7月11日，兒媳生了一名男寶寶，她從寶媽晉升為奶奶。

她介紹自己，她是河南南陽人，生在窮鄉僻壤，家庭條件有限，高中沒畢業就輟學出去打拚，北京 、上海、江蘇這些城市都去過。後來遇到孩子父親，由於兩人是同鄉，經雙方父母同意就在19歲那年結婚生子。

大兒子今年18歲，小兒子7歲，大兒子和兒媳是小學、初中和高中同學。本想讓他多上幾年學，將來考所好學校，比父母有出息，但是現在的孩子接觸的事物太多，思想也成熟的早，父母給他安排的光明大道他不走，偏要走小路，說也說了，勸也勸了，打也打了，結果還是沒扭過他們，在今年7月11日，兒媳生了一名男寶寶，我從寶媽晉升為奶奶。

她說，之前她和老公商量過等條件好些，二寶大點再生第三胎，想要個女兒。但是現在大兒子的孩子也出生了，只好打消這個念頭。

很多人覺得36歲就當奶奶很新奇，但在她們那裡，並不是多麼新鮮的一件事，經濟落後的地方人們思想也稍稍落後一些，一旦不上學普遍結婚早。她把她的生活點滴發出來只是為了記錄，並不是讓網友們羡慕，嫉妒，自己也沒有覺得驕傲、是多光彩的事，既然來了就是緣分，只能坦然接受。相反可讓好多同齡的父母看到後，當個反面教材，鼓勵孩子多讀書，將來才有更多的選擇，什麼年齡做什麼事，不要過早去承擔太多不該承擔的東西。

她還說她沒教育 好孩子，「給80後的老鐵們抹黑了，對不住大家」！她回覆網友的問題時表示：「不上學確實可惜，如果當時再努力一年就不會是今天的局面」，她還勸慰網友「不需要羡慕，過好自己的生活比啥都重要」。

據《民法典》規定，結婚年齡，男不得早於22周歲，女不得早於20周歲。南陽市民政局工作人員表示，一些偏遠農村可能存在未到實際結婚年齡而辦婚禮情況，但男女雙方未到國家法律規定的結婚年齡，民政部門不會辦理結婚證。

36歲河南女子年紀輕輕就當奶奶了，她的小兒子才7歲。（視頻截圖） 36歲河南女子年紀輕輕就當奶奶了。（視頻截圖）

來源：YouTube