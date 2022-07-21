南圖「掃地僧」熱愛上班 98歲「不躺平」

沈燮元埋頭在滿桌的書本資料中。（取材自環球人物雜誌）

紀錄片「但是還有書籍」熱播，讓與古籍打一輩子交道的沈燮元成為年輕人口中的「南圖掃地僧」。98歲的沈燮元本該頤養天年的年紀，每天仍要工作八、九個小時，他說「躺平」不好，沒時間出門，也會「抱怨」。除了工作，沈燮元在生活中還有相當生動的一面。他有好胃口、好酒量，還有非常好的記性，講起和錢鍾書、胡適等名家往事，細節歷歷在目。

環球人物雜誌報導，「我奉行的信條就是5個字，過好每一天。」7月初的南京已是盛暑溽熱。早上7點多，沈燮元從家裡出發搭公交車上班。快點半小時，慢點不到一個鐘頭，他在目的地南京圖書館 站下車。

9點上班，年輕的同事們還沒到，古籍部辦公室的門鎖著，他坐在圖書館閱覽區的長椅上，隨手翻著一本雜誌。雜誌是從同事那兒借來的，他說有好多新名詞看不懂了。

對這個時代，他仍有強烈的好奇心。當年為了看綜藝《非誠勿擾》，把電視從黑白換成彩色的。現在，他更關心國際風雲，每天晚飯後鎖定CCTV4，看看烏克蘭 局勢，分析一番。

快9點了，他起身走向辦公室。看著走廊裡那個緩緩前行的背影，打掃衛生的阿姨感嘆：「這老頭兒，有時來得比我都早。」

沈燮元高齡98歲，仍天天到南圖國學館與古籍打交道。（取材自環球人物雜誌）

沈燮元生於無錫，在蘇州長大，24歲從國專畢業後，成為合眾圖書館的幹事，專事編目，從此再沒換過工作。

時局緊張，在當年燈紅酒綠的上海灘，蒲石路（今長樂路、富民路轉角）746號的合眾圖書館從沒有掛出自己的招牌。它的前門緊閉，後門卻迎送著一批批大學者--顧頡剛、鄭振鐸、錢鍾書、徐森玉……。

上海「解放後」恢復交通，沈燮元回老家看看，此後他將自己的後半生交給了另一座圖書館。1955年10月，沈燮元來到南京圖書館，開始了與古籍打交道的日子。

一種古籍有哪些版本，哪個本子好，哪個本子劣，流傳過程中存在哪些謬誤，這就是版本目錄學，一門記載圖書版本特徵、考辨版本源流的學問。在這個冷板凳上，沈燮元一坐就是60多年。

每年春天和秋天，沈燮元會到上海、杭州、蘇州、揚州等地為館裡買古書。因為「識貨」，1978年沈燮元接到一個任務，參與《中國古籍善本書目》的編纂，並擔任子部主編。

1995年3月，《中國古籍善本書目》歷經18年最終完稿，從初審到定稿，沈燮元參與整個編纂過程，在北京 和上海兩地共「出差」10年。

在某些地方，沈燮元有自己的執著。他不太信任電腦。「劈裡啪啦地打，印出來發現錯了」他在本子上一筆一畫地寫下這些訛誤，「就瞎搞，架子上的正式出版物，隨便翻翻就見好多錯字，這個不行，害人的。」

吃飯，他有自己的口味。他熱愛蘇幫菜，吃了幾十年南京菜，覺得除了鹽水鴨，其他東西都不好吃。喝酒，他喝了一輩子。年輕的時候喝多了，還曾醉臥在蘇州忠王府的大殿前。如今每晚回家也要喝點，一杯黃酒或一罐啤酒，白酒不碰了。

「生活要有規律，絕對不能熬夜。要起居有節，要控制飲食。希臘人講，認識你自己，這句話不容易，我們哪曉得自己啊？我們總是放縱自己，這不行，要管好自己，自己是最好的醫生，所以我什麼毛病都沒有。大夫說我的心臟年輕，像三、四十歲的人。」

沈燮元在家中吃晚飯，愛喝兩口小酒。（取材自環球人物雜誌）

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