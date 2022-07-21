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不符主流價值？李現新劇突撤檔 疑美化滿清貴族惹禍

中國新聞組／綜合報導
新劇「人生若如初見」首播當天遭下架。（取材自微博）
新劇「人生若如初見」首播當天遭下架。（取材自微博）

男星李現因「親愛的，熱愛的」暴紅，成為新一代男神，主演新劇「人生若如初見」原本18日晚間湖南衛視播出，不料電視台當晚突撤檔，稍後該劇在影音平台上線，在一口氣公開6集後卻又無預警下架，史上首見。分析指出，20大前夕官方嚴防影視出現「歷史虛無主義」，該劇「鎮壓辛亥革命」內容疑不符主流價值觀。

綜合媒體報導，該劇官方微博公告，因為技術原因延後播出。網友猜測可能是內容涉及宣揚滿清貴族，遭廣電局出手介入，甚至還傳出要改劇名為「黎明即起」重新送審。

「人生若如初見」講述的是五位在甲午戰爭失利後奮起挽救民族危亡的有志青年交纏起伏的命運。從7月16日露出定檔跡象，到7月19日凌晨從網播平台下線，短短3天時間，「人生若如初見」就先後經歷了兩次定檔和撤檔。

編劇江齊濤曾有「人間正道是滄桑」、「亮劍」等歷史題材佳作，這部「人生若如初見」是他的封筆之作。單純看單純看劇的質量，應該是沒有問題，為什麼「一撤再撤」引發網友討論。

新劇「人生若如初見」開播就被撤檔。 （取材自微博）
新劇「人生若如初見」開播就被撤檔。 （取材自微博）

這幾年中國大力整頓演藝圈，有傳該劇是因歷史問題被強制下架。據港媒引述知名編劇汪海林稱，該劇男主「良鄉」的原型人物為滿清保皇派「愛新覺羅．良弼」，是率部鎮壓辛亥革命的「反革命」，跟主流價值觀差異大。作家曾鵬宇也認為，「人間正道是滄桑」難脫洗白、美化之嫌，這應是撤檔最大原因。

不過也有網友認為「講的好像大家都看過全劇了？怎麼就知道主角原型是什麼」、「生活好難，看個電視劇都這麼難」。

此外，對於「人生若如初見」撤播原因，網友對官方「技術錯誤」的解釋並不買帳，紛紛猜測是該劇涉及宣揚滿清貴族，出現政治錯誤。

來源：话话娱乐

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