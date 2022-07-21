上海疫情仍嚴峻 免費核酸至8月底

上海常態化核酸檢測點繼續提供免費檢測服務，延長至今年8月31日。（記者林宸誼／攝影）

上海市疫情 防控核酸篩查專班負責人劉平20日表示，當前上海市仍有社會面陽性感染者報告，疫情形勢依然比較嚴峻，「外防輸入、內防反彈」壓力還很大，因此決定常態化核酸檢測 點繼續提供免費檢測服務，至今年8月31日。

劉平指出，即日起至今年8月31日，上海市民應每周至少進行一次核酸檢測，若7天內無核酸檢測紀錄，「隨申碼」將會被賦黃碼；完成核酸採樣後，「隨申碼」將在24小時內轉碼。

劉平因此鼓勵7天內無核酸檢測紀錄的市民，及時參與社區便民篩查或至核酸採樣點開展核酸檢測，對「應檢未檢」並造成疫情傳播擴散的，將依法追究相應法律責任。

對長期臥床重病患者、行動不便老人、殘障人士、嬰幼兒等特殊人群，劉平要求，各區要提供核酸檢測便利服務。

劉平進一步表示，當前正值高溫 季節，為保障採樣人員和人民群眾健康安全，市核酸篩查專班指導各區一方面採取換班輪休、縮短工作時間、配置降溫設施等方式，關心關愛採樣人員。

另一方面，對於從事採樣操作的人員按照「新冠病毒核酸採樣培訓方案」，正確選用防護用品，既可穿隔離衣，也可穿防護服，並重點做好呼吸道防護，落實標準預防措施。

此外，在愛心企業的支持下，為採樣人員送去了2.8萬套冰袋背心，為採樣人員防暑降溫。