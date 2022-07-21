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京記者臥底 爆必勝客食材到期改標 烹炸油10天換一次

記者陳言喬／綜合報導
北京必勝客被臥底記者踢爆篡改食材到期日、食用油變黑了不更換等嚴重違反食安問題。（取材自新京報）
北京必勝客被臥底記者踢爆篡改食材到期日、食用油變黑了不更換等嚴重違反食安問題。（取材自新京報）

中國食安問題層出不窮，有記者臥底必勝客後發現店內人員烹炸油十天才換一次，米飯、義大利麵過期仍在用，涉事的北京兩家必勝客店已關門整改。

來源：YouTube

必勝客從1990年在北京開第一家餐廳以來，截至2022年3月底，必勝客在600多個城市開設2600多家餐廳，它與肯德基、小肥羊等餐飲品牌，都隸屬於百勝中國控股有限公司。

北京青年報報導，日前新京報暗訪調查組應徵必勝客後廚工作，臥底記者發現店內工作人員將到期食材「化整為零」，有菌類食材包將要到期時，就被拆下來放進存儲槽裡。沒有了外包裝盒，別人難以獲知實際的保存期資訊內容，就算到期仍被繼續使用。

6月20日傍晚，倉庫貨架上一袋黑椒牛排和一袋開背小龍蝦的效期標籤顯示，他們都應在當天過期廢棄，記者在它們的外包裝上做標記，但兩個小時後，記者再去倉庫時發現它們的效期標籤被改了，小龍蝦的廢棄時間被改到6月21日，而牛排的廢棄時間被改到6月22日。

製做奶茶的湯色，也存有偽造效期標籤狀況。庫房內一缸白毫茶底的廢舊時間是6月20日，值勤總廚當臥底記者的面，將白毫茶底的效期標籤給換了，廢舊時長從6月20日改到6月22日。

被改效期的食材不止這些，還有過期米飯和麵條。6月20日，倉庫內有一桶米飯和兩桶煮熟的麵條，它們是用來製作炒飯和義大利麵的食材，煮製時間是6月19日，按規定最多只能使用兩天，意味著必須在6月20日廢棄，不過等到臨下班時，記者發現它們的廢棄時間都被改到6月21日。等到第二天，記者發現，這些已經存放了三天的米飯和麵條，仍被製作成餐食端給顧客。

必勝客魏公村店的廚師長正在冷藏庫偷換食材效期標籤。（取材自新京報）
必勝客魏公村店的廚師長正在冷藏庫偷換食材效期標籤。（取材自新京報）

除食材原材料經常改效期標示，被曝光的必勝客兩家店也過期使用煎炒油，本來清亮的植物油一周後早已發黑，幾近印刷油墨色的油仍在使用。記者表示，足足使用了十天之後，餐廳的管理人員才同意更換新油。

@必勝客中國官網稱，關於媒體報導的北京必勝客和諧廣場店和魏公村店的相關問題，我公司高度重視，已立即對上述兩家餐廳進行閉店調查。

涉嫌店面之一的必勝客北京市和諧廣場店，今年3月才因食材超過保存期，被北京市豐台區銷售市場監督管理局處罰5萬餘元人民幣的懲罰。

網友稱，「罰得太輕，罰5萬比不上罰500萬」，「隨便是食品企業的常見心態，全看誰先不幸被抓」，還有網友稱「連知名品牌都那麼不合格，想一下小商店，食品衛生安全真可怕」。

今年6月，也有記者臥底北京知名的網紅餐廳「胖哥倆肉蟹煲」，發現餐廳有「過夜死蟹」當活蟹賣，馬鈴薯爛掉、發餿後再次使用等問題。相關涉案門店均被停業調查。

菌菇組合包的保質期截至7月8日，但到了7月9日仍在使用。（取材自新京報）
菌菇組合包的保質期截至7月8日，但到了7月9日仍在使用。（取材自新京報）

北京 義大利 肯德基

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