我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美28州遇超高溫 德州、奧州破115℉ 亞州快遞員熱昏

北加屋崙華人Uber司機劫殺案 劫匪座車找到

保證買房不會賠？ 深圳推「相互回購」

記者廖士鋒／綜合報導
深圳推出保證相互回購計畫，讓青年人才可以在三年內不需擔心房價漲跌。（取材自「深圳發布」微信公眾號）
深圳推出保證相互回購計畫，讓青年人才可以在三年內不需擔心房價漲跌。（取材自「深圳發布」微信公眾號）

中國各地吸引人才手段多有創新，最新的個案是深圳市推出「青年人才共有房計畫」，青年先付一半房價，只要三年內房價上漲，則可按原價購買另一半，若是房價下跌則可原價回售，據指出這是全中國首次端出這種政策。

澎湃新聞報導，深圳市企業人力資源發展促進會聯合深圳安佳建實業發展有限公司，在7月16日發布「青年人才共有房計畫」，將對符合標準的青年人才開放50套位於深圳寶安區的產業公寓「朗峻．107數字花園」，企業和青年人才共同持有該房產權，預計該建案於2022年年底竣工。

這個創新的計畫內容是，三年之後，如果房價出現上漲，青年人才可以選擇向企業按照原價購買剩下的一半產權；如果三年後房價下跌，企業則將向青年人才按原價回購一半產權，確保青年人才置業無憂。

對於這項措施，第三方研究機構易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，深圳發布「青年人才共有房計畫」，創新了住房產品和交易模式，對於全中國其他城市具有積極的借鑒意義。他認為，此次計畫比傳統的共有產權住房的內容有更進一步的創新，值得行業的關注。他也提到，類似互相回購的做法，其實關注到了房價的波動，過去有一些建商其實也有此類產品創新，類似房價若下跌可以無條件賠付等，「這是對購房者尤其是青年人最大的保障，進一步體現了深圳在青年人住房方面的創新」。

房價

上一則

不符主流價值？李現新劇突撤檔 疑美化滿清貴族惹禍

下一則

誰說房價只會漲？ 鄭州跌回5年前

延伸閱讀

深圳律師黃碼無法出庭 遭撤訴處理

深圳律師黃碼無法出庭 遭撤訴處理
多地推防爛尾樓監管新規 專家建議：誰審批誰負責

多地推防爛尾樓監管新規 專家建議：誰審批誰負責
中國下半年房市 迎小復甦行情

中國下半年房市 迎小復甦行情
Meta控深圳視界美國子公司 不當抓取用戶數據

Meta控深圳視界美國子公司 不當抓取用戶數據

熱門新聞

「亞洲第一女富豪」龔如心遺產爭奪案纏訟多年。(路透資料照片)

香港富婆龔如心千億港元遺產 指定中國總理、聯合國秘書長來管

2022-07-16 02:15
曾經因日本前首相安倍死亡後與澎湃新聞連線時哽咽，而遭到中國網友網暴的中國媒體人曾穎，19日中午在日本寓所自殺。作家陳嵐證實，目前正在搶救中。（搜狐網）

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

2022-07-19 12:51
每當陳皖枝不高興的時候，胡建國就買各種好吃的給陳皖枝吃。（取材自中華網）

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

2022-07-17 11:00
中國外交部發言人汪文斌。（取材自中國外交部官網）

中澳關係解凍？澳洲煤炭將恢復輸中 中國外交部回應

2022-07-14 07:12
3歲半的小女孩走到石像前，含淚擁抱久久不捨離去。（取材自人民日報）

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

2022-07-18 11:00
四川成都，居民泡在水中打麻將避暑。(中新社)

快看世界／中國各地高溫難耐 屋頂熱化、拖鞋熱彎

2022-07-15 16:20

超人氣

更多 >
珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界

珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界
中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機

中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機
波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好
通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低
剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查