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誰說房價只會漲？ 鄭州跌回5年前

記者林則宏／綜合報導
鄭州房價比五年前低了8.4%。（新華社）
鄭州房價比五年前低了8.4%。（新華社）

中國房價多年來只漲不跌的趨勢出現逆轉。上海第一財經比對國家統計局歷次公布的70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況發現，包括唐山在內的34個城市房價目前已低於兩年前，其中27個城市房價低於三年前，鄭州在內的六個城市房價更已跌回五年前水準。

報導稱，對比2020年6月的數據來看，兩年房價漲幅位居前列的城市為：北京、廣州、上海、成都、海口和杭州，涵蓋北上廣三個一線城市和三個南方地區省會城市，這些城市均為近年來中國房市熱點城市。其中，深圳今年6月房價比兩年前高5%，比三年前高20%，比五年前高30%。

但有34個城市目前房價低於2020年6月，包括：武漢、青島、天津、鄭州、濟南、太原、貴陽、哈爾濱、唐山等中心城市、經濟大市。其中，牡丹江下跌15.8%、哈爾濱下跌10.1%。

河北第一經濟大市唐山，早前房價曾一度領漲全中國，如今房價比起兩年前也下跌0.8%。2020年8月，唐山新房銷售價格指數年比大漲15.4%，二手房年比上漲14.6%，居全中國之冠。

58安居客房產研究院分院院長張波指出，東北、華北及中西部一些三、四線城市房價下滑明顯，主要還是人口、人才流動因素導致。近幾年，整體上中國人才都往長三角、珠三角等地集聚。

另一方面，北方不少三、四線城市屬「資源枯竭型」城市，產業外移、勞動人口外流，這對房價的長期支撐動力也不夠。

值得注意的是，目前中國出現房價鬆動的不只三、四線城市，而且還有六個城市房價低於五年前，分別是牡丹江、鄭州、安慶、石家莊、天津和湛江。其中，牡丹江比五年前低14.7%，鄭州比五年前低8.4%。

張波說，部分中心城市基本面不錯，也不缺乏發展潛力和動力，但由於前些年土地供應過大，房市供大於求較明顯，因此需求也出現透支，現在需要花很長時間才能消化掉現有庫存。

以鄭州為例，第一財經指出，2020年鄭州住宅商品房銷售面積為3025.68萬平方米，且是連續第三年住宅商品房銷售面積超過3000萬平方米。

從2010年到2020年，鄭州累計住宅商品房銷售面積位居大陸全國各大城市第四位，但鄭州當前人口、GDP總量均未進入全國城市前十名。

家住鄭州市中原區的馬姓男子表示，2016年底，他位於中原區的一套房子可以賣到人民幣100萬元（約14.8萬美元），都準備簽約了，家裡人不同意，後來沒賣成，現在人民幣80萬元都不好賣。「後悔了好長時間，現在租都不好租，放租了半年還沒租出去。」

房價 鄭州 北京

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