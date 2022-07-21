爛尾樓停貸潮風暴擴大 數百恒大供應商也加入

爛尾樓停貸風波擴大，網上流傳大批湖北省恆大集團的供應商因被拖欠款項，決定停止償還貸款。(歐新社)

中國房地產業由爛尾樓 引發的「停貸」風暴持續擴大，除已有超過300個盤樓業主「斷供」維權外，網上流傳大批湖北省恒大集團 的供應商也決定停止償還貸款 。目前多地政府已通過成立地產紓困基金，一對一幫扶等方式，試圖為這場風險房貸金額恐超過2萬億（兆）人民幣的風暴止血。

自由亞洲電台報導，這波全國「停貸抗議」的浪潮始於6月30日，江西景德鎮900多戶恒大爛尾樓業主發布「強制停貸告知書」。聲明發出後不到20天，據GitHub網站統計，迄今已有超過90個城市、319處有類似問題的樓盤業主響應發出類似的「斷供」聲明。多家投行分析師估計，中國此輪風險房貸金額可能超過2萬億元。

香港經濟日報、財新網報導，這波爛尾樓業主發起的斷供潮，正向其他經濟領域蔓延。

一份聲稱於15日發出並在網上流傳的「湖北省全體恒大供應商、小微企業發布的停貸停工告知書」指出，因應恒大種種違法違規行為，數百家地產行業的供應商及工程商已無力幫助恒大還欠款，「現決定停止一切貸款、欠款，並告知同行業拒絕一切商票、由此產生的供應鏈危機將引發連鎖反應，後果由恒大承擔」。

信中指出，恒大自2021年7月商票全面逾期後，中小企業及材料供應商面臨生存危機。供應商真金白銀供貨、運送材料、發放民工工資，換來卻是恒大無法兌現的商票，他們不得已賣車賣樓、貸款還債，但現在每日要面對銀行催收、債主逼迫。由於恒大拖欠款項，他們替恒大抵擋這場債務風波導致自身負債累累，無力繼續償還銀行貸款和支付帳單。

部分小型供應商表示，恒大自去年出現現金短缺以來，一直沒有償還商業承兌匯票，也沒提出解決方案，他們正掙扎求存。

面對逐漸擴大的爛尾樓貸款斷供潮，中國官方急忙撲火，中國銀保監會已要求銀行要主動承擔社會責任，千方百計推動「保交樓」。地方政府也加速處理爛尾樓停貸風波，第一財經報導，從各地方政府到相關房企，目前均在推動建案復工，減緩停貸潮大範圍蔓延。

爛尾樓「重災區」河南省會鄭州擬成立地產紓困基金，參與問題樓盤盤活工作；寧波、咸陽、遂寧、鞏義、洛陽、駐馬店、平頂山、綿陽等近十個城市近日對區內房企展開約談；陝西咸陽建立了「一對一幫扶」政策，要求加快施工進度，力爭按期交房；四川遂寧也開展「一對一」掛聯，幫助問題建案化解風險。