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一拍二看三手感…3秒辨優劣 河南驗瓜師月入3萬

中國新聞組／北京20日電
驗瓜師能在3秒辨別西瓜優劣，月收入高達人民幣三、四萬元。（取材自河南廣播電視台）
驗瓜師能在3秒辨別西瓜優劣，月收入高達人民幣三、四萬元。（取材自河南廣播電視台）

河南商丘的「西瓜之鄉」有專門的驗瓜師，只需3秒就能辨別好賴。驗瓜師孫紅凱說他每天至少驗十幾萬斤，一個月下來差不多收入人民幣三、四萬（約4447～5929美元）。

影音來源：YouTube

河南廣播電視台報導，7月初的河南商丘夏邑縣北嶺鎮，熱浪襲人，驗瓜師孫紅凱卻顧不上躲避陽光，他左手托起一個瓜，右手一拍、再摸一摸西瓜表皮，轉身拋給一旁的裝車師傅：「合格。」

驗瓜師孫紅凱今年40歲家裡有50畝瓜地，從2017年開始，他受聘成為驗瓜師，負責把控西瓜品質。一看、二拍、三手感…站在瓜車前的孫紅凱，檢驗一個西瓜的時間不到3秒，最快時一秒就能分辨優劣。

「從我手裡把的瓜，不可能是生瓜。」孫師傅說，「不能丟夏邑的牌子啊。」報導指出，自5月份以來，經過孫紅凱檢驗的夏邑西瓜，已有百餘萬斤。這些西瓜通過電商平台，從夏邑直接發往江浙滬及全國各地的消費者手中。

鄒高磊是收購瓜農馮黨西瓜的一個商家。他在電商拼多多開了一家「卓一水果生鮮專營店」，憑藉著過硬的西瓜品質贏得消費者頻頻回購，很快成為拼多多西瓜類目的頭部商家。鄒高磊說，在高峰時段，西瓜交易點一天能收購20多萬斤西瓜。在30天內，賣出了450萬斤西瓜。

孫紅凱說，從早到晚的10多個小時裡，經他之手驗過的瓜少則6、7萬斤，多則10多萬斤。算下來，一個月能掙3-4萬元，一個季度能有十來萬元的收入。

驗瓜師能在3秒辨別西瓜優劣，月收入高達人民幣三、四萬元。（取材自河南廣播電視台）
驗瓜師能在3秒辨別西瓜優劣，月收入高達人民幣三、四萬元。（取材自河南廣播電視台）

河南 電商 北京

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