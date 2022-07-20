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中信證券拆一輛特斯拉寫94頁研報 投資者不埋單

中國新聞組／北京20日電
中信證券近日出手拆了一輛特斯拉，寫了長達94頁的研報。（取材自紅星新聞）
中信證券近日出手拆了一輛特斯拉，寫了長達94頁的研報。（取材自紅星新聞）

繼海通國際拆比亞迪寫了87頁研報後，中信證券也出手拆了一輛特斯拉，寫了長達94頁的研報。中信證券在拆解特斯拉後，建議投資者關注特斯拉、寧德時代、LG化學等優質整車、電池企業供應鏈。但投資者稱，中信證券把耳熟能詳的標的又推薦了一遍，頗感失望。

中信證券近日發表一篇名為「新能源汽車行業特斯拉系列研究專題：從拆解Model 3看智能電動汽車發展趨勢」的研報。稱其經過兩個月時間對一輛特斯拉Model 3進行完整的拆解。

紅星資本局報導，從中信證券發布的研報中可以看到，其對特斯拉Model 3的車身域、座艙域、駕駛域和電控域都進行詳細解讀，還對特斯拉的E/E架構、三電、熱管理等進行深入分析，其中拆解的內容就有近80頁。

除了詳細拆解Model 3，中信證券這份研報的分析師陣容也十分強大。一共有8位署名分析師，其中就有六位首席分析師，例如雲基礎設施首席分析師、科技產業首席分析師和新能源汽車首席分析師等。

中信證券表示，希望透過對這一智能電動的標竿車型的分析，展現特斯拉作為一家全球頭部汽車企業對汽車智能電動化的思考，以期厘清後續產業發展的可能方向。

拆完一輛特斯拉後，中信證券提出，智能汽車的域控化已成趨勢，重點推薦域控制器相關公司。主流車企的車型平台不斷升級出新，新能源車的三電和熱管理環節處於高速成長期，當前時點建議關注特斯拉、寧德時代、LG化學等優質整車、電池企業供應鏈。

研報最後，中信證券給出一張重點關注名單，包括德賽西威、中科創達、寧德時代等30家上市公司。

紅星資本局注意到，中信證券拆解特斯拉的研報一經發出，隨即引起市場熱議。在雪球、東方財富等平台上，有投資者評論到：「一定要拆掉一輛車才能做研究？人民幣30萬元（約4.4萬美元）的成本也太貴了吧。」

有市場聲音指出，中信證券投入不小，卻把產業鏈上市場耳熟能詳的標的又推薦一遍，投資者們對此表示頗為失望。

中信證券拆特斯拉，寫94頁研報，投資者卻不買帳。（取材自紅星新聞）
中信證券拆特斯拉，寫94頁研報，投資者卻不買帳。（取材自紅星新聞）

特斯拉 證券 汽車

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