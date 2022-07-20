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「富含蛋白質」四川千人夜捕幼蟬 高空照有如浩瀚星河

中國新聞組／北京20日電
村民大規模出動，手持手電筒在深山密林中夜尋幼蟬，這景象被用空拍機從高開拍下，不勝數的手電筒在夜幕下閃閃發光。（取材自紅星新聞）
村民大規模出動，手持手電筒在深山密林中夜尋幼蟬，這景象被用空拍機從高開拍下，不勝數的手電筒在夜幕下閃閃發光。（取材自紅星新聞）

夏天是幼蟬（知了）出土、羽化成蟲的時節，而蟬因為富含豐富蛋白質，被不少人認為是不花錢就可取得的營養食材。在四川南部就有一處農村，近日每天夜晚都會有村民大規模出動，手持手電筒在深山密林中夜尋幼蟬，這景象被用空拍機從高開拍下，不勝數的手電筒在夜幕下閃閃發光，讓人感覺如同進入了浩瀚的星空，引起網民熱議。

紅星新聞報導，四川宜賓市屏山縣屏山鎮鴨池社區附近的周家村土地凹、司家槽苦竹林林場，近日晚上常會見到上千村民在森林裡捕捉幼蟬的畫面，村民抓來或食或賣。

在司家槽觀景平台，近百輛摩托車、三輪車將平台停滿，汽車則沿鴨池至書樓公路靠邊停放。村民會帶著被打孔的大號塑料瓶，裡面裝了一點清水。據村民介紹，蟬的幼蟲要在水環境中才能生存下來，沒水就會死亡。

不到晚上8時，天色尚未全黑，苦竹林中陸續點起手電筒光亮，人們從山峰不同位置深入林中，尋找幼蟬，如同繁星點點、綿延不絕。從空中拍攝，畫面彷彿是天空中的繁星。

報導說，尋蟬者不僅來自周邊鄉鎮、農村，有的還來自幾十公里外的屏山縣城甚至宜賓市區，大多數人是為了尋樂和消暑納涼，也有很大部分是為了尋蟬賣錢。在周家村和高田坎村交界的大山深處，甚至形成了交易市場，該從山林裡捕蟬出來的人，可以把蟬獲賣給販子變現，沒捉到蟬的人也可以用錢買到。

根據現場交易者的說法，幼蟬以0.7至0.8元人民幣（約0.1至0.12美元）一隻不等，平均120隻重約500克，個頭越大價格越貴。有的人幾小時能尋三、四斤，有的僅能收獲二、三十隻，平均每人每日蟬獲約一斤左右；尋蟬者中有耄耋老人，也有十來歲的兒童，「捉沒捉到蟬並不重要，開心就好」。

報導說，6月末，蟬幼蟲開始羽化為成蟲，牠們會於黃昏及夜間鑽出土表，爬到樹上蛻皮。蟬含蛋白質高達72%，民間食法多樣，既可燴炙，也可煎炸。

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