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彭博：封城封怕了 中國1.5萬富豪掀移民潮

新疆景區民宿飆漲 200元房間漲到1500元

中國新聞組／北京20日電
新疆旅遊持續火熱。（取材自鳳凰網）
新疆旅遊持續火熱。（取材自鳳凰網）

隨著畢業季、暑期巨大流量湧入，跨省遊熔斷機制的調整，6月以來，新疆旅遊持續火熱，讓不少網友感覺「整個朋友圈都在新疆旅遊」。但大量遊客湧入讓酒店、民宿漲價，特克斯縣稍好的民宿價格超過1800元人民幣(約266.8美元)，禾木景區200元的房間漲到1500元，獨棟別墅更是飆升至1萬7000元。

封面新聞報導，新疆旅遊到底有多火熱？據去哪兒平台數據，7月6日-7月19日出發前往新疆的機票預訂量，環比上個月同期增長超過一倍。到烏魯木齊的機票預訂量增幅最多，增幅達110%，機票價格上漲明顯。

新疆維吾爾自治區文旅廳數據顯示，7月以來，新疆星級飯店日均出租率已達53.87%，而此前的5月、6月分別是19.79%和43.29%，升幅明顯，伊犁、阿勒泰的星級飯店出租率甚至達到90%。

坐飛機去新疆的小汪說，機票單程是1300元左右。但現在新疆的住宿價格在上浮，城市連鎖酒店價格在500元上下浮動，景區內住宿價格會上升至1000元，住宿條件不是很優越。

以「八卦城」聞名的特克斯縣為例，條件稍好的民宿價格普遍超過1800元，且需要提前預訂。特克斯某民宿8月初的房間已經被訂滿，親子房等熱門房型的訂單甚至已經排到8月中旬。

另一熱門景區禾木附近的民宿價格也普遍大漲。一位民宿老闆表示，以前200元一間的房間，現在漲到1500元，「有的遊客沒有訂到房間，就在民宿裡找個地方搭帳篷」。

此外，禾木同類型的木屋民宿，包含機場接送服務的獨棟別墅價格飆升到了1萬7000元，另外一家不在景點內的民宿，也要1萬多元。

為此，極目新聞致電該民宿老闆，她稱自己的房價是680元，9月旺季1080元。1萬7000元的民宿是明碼標價的獨棟別墅，有八個房間，並不是一個間房。

旅遊博主山鷹此前自駕遊到新疆玩了10天消費6000多元。但相同的路線現在再去，卻漲到1萬5000元左右，租車、酒店、機票全都漲價。因此，他不推薦大家這個時間段到新疆遊玩，「等到8月中旬再去，錯開高峰期，我的許多朋友已經臨時改了期」。

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