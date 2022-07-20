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遊客擠爆 新疆獨庫公路變「堵哭公路」 塞車10小時

中國新聞組／北京20日電
新疆獨庫公路大堵車。變成「堵哭公路」，引發熱議。(取材自極目新聞)
新疆獨庫公路大堵車。變成「堵哭公路」，引發熱議。(取材自極目新聞)

暑假旺季，新疆5A級旅遊景區幾乎爆滿，日均接待量突破11萬人次，日均接待量與6月環比增幅達201.08%。「新疆被全國遊客擠爆」衝上熱搜。不少遊客表示，「草原上人終於比羊多了！」獨庫公路甚至被堵塞、變停車場，全程十小時路程，有五個小時都在排隊，「獨庫公路變成堵哭公路」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，國家主席習近平日前在新疆調研，傳達出經濟發展至上的訊息，肅殺的反恐氣氛散去，當地機場及市街上已見不到荷槍實彈的軍警。今年起新疆開始撤銷一些警務站和檢查點，暢通無阻的公路促使自駕遊再次火爆。

沒有路燈的獨庫公路因為大堵車，在夜裡亮出一條光帶。(視頻截圖)
沒有路燈的獨庫公路因為大堵車，在夜裡亮出一條光帶。(視頻截圖)

此外，部分省份疫情趨緩，加上新疆古爾邦節放假五天，新疆文旅廳數據顯示，5月全區5A級旅遊景區日均接待遊客1.90萬人次；6月攀升至5.73萬人次，環比增幅達201.08%；而7月以來，接待量更是增勢迅猛，日均接待遊客突破11萬人次。

7月以來，那拉提、喀納斯、天池、賽里木湖等景區每天實際購票人數都在1萬人以上。

不少網友上傳草原照片，原本一望無際大草原擠滿人潮，甚至比羊群還要多。在地廣人稀的新疆看到這樣的畫面，遊客們感覺很荒謬。各大酒店、民宿一房難求，租車、酒店、機票全都漲價。

號稱「全中國最美」的獨庫公路串聯了那拉提等多個知名景區，7月開始，不少自駕遊遊客就被堵在獨庫公路上。100公里路程走了8個小時，罕見大堵車硬是讓獨庫公路變成「堵哭公路」。網傳視頻顯示，沒有路燈的獨庫公路因為大堵車，在夜裡亮出一條光帶。

新疆旅遊此時正值旺季，除了5A級旅遊景區，新疆其他知名景區也出現了火爆的場景。9日古爾邦節當天，天山天池景區接待的遊客達1.67萬人，主景區人數較2021年同期增長46%，門票收入同比增長30%。

伊犁州文旅局「馬背上的副局長」賀嬌龍樂見全國遊客到新疆旅行。她指出，遊客增多是機遇也是挑戰，旅遊熱潮將倒逼當地強化旅遊基礎設施建設，破解加油難、上廁所難、停車難、手機信號不暢等問題。

對於「草原人比羊多」的火爆現況，她建議遊客不一定非要去5A級景區，比如伊犁州的伊寧市、六星街景區、伊犁河景區等。新疆有多條自駕遊線路，建議大家錯峰旅遊。

獨庫公路沿途美景。（取材自兵團在線）
獨庫公路沿途美景。（取材自兵團在線）

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