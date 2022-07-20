經濟學家郎咸平也「潤了」? 被爆「永遠離開上海」

網傳郎咸平已離開上海、移居香港。(取材自快懂百科)

中國經濟學家郎咸平，再次成為輿論圈關注目標。一位自稱是其好友的用戶在微信 朋友圈上爆料，「郎咸平舉家遷移香港 、永遠離開上海了」。網傳主因與上海在中國當局動態清零政策下的封城有關。

自由亞洲電台報導，郎咸平母親在等待核酸結果時耽誤就醫、最後去世的事情曾受矚目，近日，一張被隱去用戶信息的微信朋友圈截圖在網上流傳。這條朋友圈以中國愛國大V郎咸平的好友的口吻寫道：「那天傍晚，好友郎咸平教授匆忙打來電話，希望晚上見面告別。因為他決定舉家遷移香港，永遠離開上海了。」朋友圈的發布者還表示：「上海兩個月的封鎖嚇走的不只是郎咸平。」

據報導，現居日本的中國時事評論人五岳散人18日在油管發布視頻表示，「朗教授跑路，一方面覺得這個變態清零政策實在扛不住，太打擾普通人生活了，哪怕是在上海這地兒。」

他認為，如果習近平連任後在未來五年內延續目前的防疫 政策，也會給郎咸平如何繼續支持當局出一道難題。

德國之聲中文網報導，生於台灣桃園縣，在台灣接受基礎教育後前往美國留學、講學的郎咸平從1994年開始在香港中文大學任教，放棄了美國國籍和中華民國的戶籍。他的作品包括「馬克思中觀經濟學」、「新帝國主義在中國」以及「誰在謀殺中國經濟」等書籍。同時在第一財經、廣東衛視、寧夏衛視和互聯網上均推出了自己的財經評說分析節目。

報導說，郎咸平沒有對其舉家遷移香港的消息做出回應。其微博最新關注中國「拆車寫研報」的貼文下，許多用戶表示要求證郎咸平目前人是否已經抵達香港。更有許多包括「時閱時閱」在內的用戶關注「郎咸平離開上海，也潤啦」的消息。

官方繼續強力推行防疫「動態清零」政策。在大幅度拖累經濟發展的同時，也讓英文「跑」（run）的漢語拼音諧音「潤」成為網路流行用語。許多之前看好中國經濟發展勢頭強勁，原本沒有移民意願的中產階級如今有很多人都在考慮「潤」出中國，起碼讓子女離開。