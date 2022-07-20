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彭博：封城封怕了 中國1.5萬富豪掀移民潮

美媒：封城陰影 中國1.5萬富豪「想潤」 估轉移資產480億美元

記者黃雅慧／綜合報導
中國防疫封控問題，使原本對移民猶豫不決的富豪，下決心採取行動。（本報資料照片）
中國防疫封控問題，使原本對移民猶豫不決的富豪，下決心採取行動。（本報資料照片）

被中國疫情防控封怕了，中國富豪們紛紛想「潤」（英文run諧音)？彭博報導，上海封城使許多人留下心理陰影，估計今年有1.5萬名富豪打算帶著480億美元(約71.1億人民幣)身家離開中國，而關於轉移資產方法的諮詢，正在急速增長。

彭博援引七名銀行家與多名移民顧問說法指出，上海封城期間的移民諮詢量比去年增加三至五倍，關於如何將資金轉移出境的查詢，近期正在激增。一位上海移民顧問Sumi說，因為防疫封控問題，許多人感覺別無選擇。他有些客戶此前對移民猶豫不決，現在終於下定決心。

但資金要離開中國並非易事。報導提及，有移民律師透露，決策層雖未明確收緊限制，但近幾個月，官方處理護照申請的時間拖長，對資料要求更加繁瑣，同時把大筆資金轉移海外的方法正愈來愈少。

中國富豪移民或為近年趨勢，隨著中國富豪人數增長，移民人數也隨之增長。此前亞非銀行公布的「2019年全球財富遷移報告」顯示，2018年中國移民海外的富豪數量達到1.5萬名，再創紀錄。2017年則是1萬名，大幅增長50％。

而富豪移民，意味帶走身家，也代表將大量轉移財富，該問題開始被中國官方重視。今年3月兩會上，全國人大代表、上海市人民政府參事陳晶便提出要開徵「棄籍稅」，並修訂「企業所得稅法」和「個人所得稅法」，要完善放棄國籍者的稅收清繳、個稅徵管和徵管流程等。

而疫情封控或加速移民的決定。上海自3月封城以來，網路上針對移民議題的討論和搜索不斷上升，有關「潤」（英文run諧音，意指移民海外）一度成為中國網絡最熱門的關鍵字。此前，據英國廣播公司（BBC）6月報導，一名在上海從事資產管理多年的金先生指出，他合作的移民顧問公司，在今年前四月接到的生意，已是過往一年的業務量。換言之，今年移民的案子，目前為止已經比起往年高出三倍。而且他估計還會更多。

據聯合國移民署最新發布的世界移民報告指出，截至2020年，中國是第四大流出國，有1000多萬華裔生活在海外。

封城二個半月，天天做核酸，天天挨餓，使許多有經濟能力的上海人想移民。（彭博社）
封城二個半月，天天做核酸，天天挨餓，使許多有經濟能力的上海人想移民。（彭博社）

移民 封城 疫情

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