我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外國人在美買房創新低 1年買不到10萬戶 中國人仍買最多

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺 當場死亡

吸金力加速 蘇炳添1年13個代言

中國新聞組／北京19日電
蘇炳添為手機代言。（取材自微博）
蘇炳添為手機代言。（取材自微博）

「亞洲飛人」蘇炳添在去年東京奧運會上，在田徑男子100米半決賽中跑出9秒83闖入決賽，不但刷新亞洲紀錄，成為在奧運舞台上第一位跑進10秒的亞洲人，更為自己贏來巨大的影響力與吸金力。據報導，這兩年來雖然因為疫情，他有一段時間沒有參加比賽，但手上卻握有13個商業代言。

來源：YouTube

每經影視報導，本屆田徑世錦賽是蘇炳添2022賽季首秀，雖然他在半決賽跑出10秒30、小組第八，遺憾無緣決賽，但不減他在中國的人氣。

在東京奧運會創造亞洲歷史後，蘇炳添所獲得的關注度和美譽迅速攀升。他成為一種激勵精神的象征、超越力量的代表以及商業資本們競相合作的優質夥伴。

蘇炳添參加脫口秀節目。（取材自微博）
蘇炳添參加脫口秀節目。（取材自微博）

據報導，蘇炳添在東京奧運會後先後接下13個商業代言，包括廣汽傳祺、小米、七匹狼、健力寶、順豐同城、招商銀行、金典等知名廠牌。而他的代言費用在同期奧運選手中屬於「高位選手」，光是從小米一年就可以拿到520萬元（人民幣，約77萬美元）。

相對於爆雷事件頻出的娛樂圈，找運動明星代言成為廠商的新選擇。除了蘇炳添，在東京奧運會上有上佳表現的楊倩、孫一文、全紅嬋等均吸引了贊助商的目光。

除了冠軍頭銜外，蘇炳添還是暨南大學體育學院副教授、碩士研究生導師。他以自己為研究對象發表的論文《新時代中國男子100m短跑：回顧與展望》還曾在社交媒體引起廣泛關注。

如今蘇炳添回歸賽場，若能持續在賽場保持曝光及維持成績水準，商業價值有望進一步提升，新代言或許還會到來。

蘇炳添為飲料代言。（取材自微博）
蘇炳添為飲料代言。（取材自微博）

東京奧運 小米 疫情

上一則

浙江母將嬰兒扔垃圾桶 警：拍照跟丈夫賭氣 非遺棄

下一則

清華校訓「厚德載物」載不了彩虹旗？ 2生放置彩虹旗被記警告

延伸閱讀

手機保固問題擴大 小米被義大利罰325萬美元

手機保固問題擴大 小米被義大利罰325萬美元
IOC挺烏烏克蘭硬起來 擬禁俄羅斯、白俄參加巴黎奧運

IOC挺烏烏克蘭硬起來 擬禁俄羅斯、白俄參加巴黎奧運
英奧運長跑名將法拉揭非法童工過去 獲政壇朝野喝彩

英奧運長跑名將法拉揭非法童工過去 獲政壇朝野喝彩
無故遭遊民砸金屬管 前奧運銀牌女將臉頰骨折

無故遭遊民砸金屬管 前奧運銀牌女將臉頰骨折

熱門新聞

「亞洲第一女富豪」龔如心遺產爭奪案纏訟多年。(路透資料照片)

香港富婆龔如心千億港元遺產 指定中國總理、聯合國秘書長來管

2022-07-16 02:15
每當陳皖枝不高興的時候，胡建國就買各種好吃的給陳皖枝吃。（取材自中華網）

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

2022-07-17 11:00
中國外交部發言人汪文斌。（取材自中國外交部官網）

中澳關係解凍？澳洲煤炭將恢復輸中 中國外交部回應

2022-07-14 07:12
斯里蘭卡宣布國家破產，示威者衝進總統府。（歐新社）

斯里蘭卡破產 中國2原因袖手旁觀

2022-07-12 02:28
維權的民眾(右方)與警方及不明白衣人士發生推擠。(取材自微博)

400億存款「被消失」 鄭州3000儲戶血濺街頭維權

2022-07-11 02:30
四川成都，居民泡在水中打麻將避暑。(中新社)

快看世界／中國各地高溫難耐 屋頂熱化、拖鞋熱彎

2022-07-15 16:20

超人氣

更多 >
2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人

2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人
前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期
北加華人網約車司機 遭劫車槍殺

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺
市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺
涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了