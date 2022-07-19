吸金力加速 蘇炳添1年13個代言

蘇炳添為手機代言。（取材自微博）

「亞洲飛人」蘇炳添在去年東京奧運 會上，在田徑男子100米半決賽中跑出9秒83闖入決賽，不但刷新亞洲紀錄，成為在奧運舞台上第一位跑進10秒的亞洲人，更為自己贏來巨大的影響力與吸金力。據報導，這兩年來雖然因為疫情 ，他有一段時間沒有參加比賽，但手上卻握有13個商業代言。

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每經影視報導，本屆田徑世錦賽是蘇炳添2022賽季首秀，雖然他在半決賽跑出10秒30、小組第八，遺憾無緣決賽，但不減他在中國的人氣。

在東京奧運會創造亞洲歷史後，蘇炳添所獲得的關注度和美譽迅速攀升。他成為一種激勵精神的象征、超越力量的代表以及商業資本們競相合作的優質夥伴。

蘇炳添參加脫口秀節目。（取材自微博）

據報導，蘇炳添在東京奧運會後先後接下13個商業代言，包括廣汽傳祺、小米 、七匹狼、健力寶、順豐同城、招商銀行、金典等知名廠牌。而他的代言費用在同期奧運選手中屬於「高位選手」，光是從小米一年就可以拿到520萬元（人民幣，約77萬美元）。

相對於爆雷事件頻出的娛樂圈，找運動明星代言成為廠商的新選擇。除了蘇炳添，在東京奧運會上有上佳表現的楊倩、孫一文、全紅嬋等均吸引了贊助商的目光。

除了冠軍頭銜外，蘇炳添還是暨南大學體育學院副教授、碩士研究生導師。他以自己為研究對象發表的論文《新時代中國男子100m短跑：回顧與展望》還曾在社交媒體引起廣泛關注。

如今蘇炳添回歸賽場，若能持續在賽場保持曝光及維持成績水準，商業價值有望進一步提升，新代言或許還會到來。