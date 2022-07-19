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停貸危機 中國官方釋三保擬給緩衝期 銀行允擱置司法追訴

中國新聞組／北京19日電
中國樓市今年來持續低迷，業主不滿建案爛尾集體停付房貸，為疲弱的樓市雪上加霜。（中新社）
中國樓市今年來持續低迷，業主不滿建案爛尾集體停付房貸，為疲弱的樓市雪上加霜。（中新社）

涉及25省逾300個爛尾樓建案引發的斷供停貸潮持續延燒，在銀保監會釋出保交樓、保民生、保穩定的「三保」聲明後，外電披露，金融監管部門正在考慮，提供因建案爛尾而停止還房貸的購房者「緩衝期」，以緩解停貸潮為房地產行業造成的風險。

彭博引述知情人士透露，銀行將暫時擱置針對爛尾樓購房者暫停支付房貸的司法追訴，且購房者在緩衝期內的徵信不會受影響。具體的寬限期，則將因地制宜，由地方政府和銀行視項目情況決定。

報導指出，還貸緩衝有助於安撫購房者及短期修復市場對行業的悲觀情緒，也將為地產商交樓爭取時間，維護市場信心。

彭博引述另一位知情人士透露，監管部門已要求中國建設銀行探索試點，與符合條件的地方政府合作設立基金，購買部分在建房地產項目並將其改建為公租房，以緩解房地產下行風險。中國建設銀行是中國房地產按揭貸款（分期貸款）規模最大的銀行。

報導稱，上述知情人士均不願具名，因未獲授權發表評論。中國銀保監會及中國建設銀行未立即回應彭博尋求置評的請求。

據報導，中國樓市今年來持續低迷，國家統計局15日公布的數據顯示，上半年房地產開發投資額、商品房銷量和銷售額全面下滑。數百個建案業主近期由於不滿項目停工導致建案爛尾而集體停付房貸，為本就疲弱的樓市雪上加霜。

銀保監會17日深夜透過「中國銀行保險報」回應爛尾樓停貸潮風波，承諾更加有力推進工作，包括指導銀行助推項目盡早復工交付，合理解決資金硬缺口的方案研究，做好具備條件的信貸投放，協助推進項目快復工、早復工、早交付，千方百計推動「保交樓」。

6月底江西某建案發生購房者停付房貸事件引發輿論關注後，銀保監會高度重視，加強與住建部、人行等部門協同配合，堅持房住不炒，堅持穩地價、穩房價、穩預期，支持地方更加有力地推進「保交樓、保民生、保穩定」工作。

房地產 復工 爛尾樓

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