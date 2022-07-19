保20大？ 中銀監拆雷 意外和氣

河南村鎮銀行弊案、爛尾樓購房者停貸潮，可能引發金融危機。（中新社）

近期爆發的河南 村鎮銀行弊案、爛尾樓購房者停貸潮，震驚各界，對兩案的處置及後果，有種種猜測，包括有地產泡沬破滅、金融危機爆發等。在多部門會商後，中國銀保監會受命出來拆雷，與各種猜測不同，是一團和氣的「三保」之策。

河南村鎮銀行弊案，最早是4月中，四家河南村鎮銀行出現大量投訴、擠兌，事涉金額人民幣400億元、儲戶數十萬。其後儲戶到河南維權，被以健康碼限制人身自由，後有上千人到鄭州維權。

爛尾樓購房者強制停貸浪潮，也叫斷供潮，是6月30日江西景德鎮恆大建案點燃，購房者眼見建案爛尾，收樓無望，集體發布「強制停貸告知書」，要求全面復工 及交樓，否則將停止銀行房貸。參加「強制停貸」的建案日日增加，目前已逾300個，涉及省份擴展到25個。

表面上看河南村鎮銀行弊案涉及金額不大，所以河南當局「暴力維穩」。但中國當局看的是中小銀行1600家，至少一成、約100多家中小銀行，有「爆雷」風險，面對的不是一顆地雷，而是地雷陣。

至於爛尾樓停貸浪潮，令各方吃驚，不僅有二、三線城市，也有北京、上海一線城市。涉及資金是數兆元人民幣計，關連約175間大小金融機構。

中國當局的處置方案，外界猜測大致有三種，一如河南當局的「暴力維穩」即抓捕一批，震懾大家；二如「國家買盤」，即出動國有企業收下建案，項目復工，業主復供；三如「各家的孩子各家抱」，即責令各地自行消災。

中國銀保監會17日深夜發聲，公布了顯然是中共 領導人批示的「三保」之策，即保交樓、保民生、保穩定。其動作有些出人意料，18日中國股市金融股和地產股雙雙報升。

銀保監會的處置方案，就斷供潮而言，重點在保交樓三字。這是朝著銀行和地方政府的頭上拍下一掌，要求去找地產商復工，保證把購房者買的樓交給人家，其間沒有提還貸的事。

至於村鎮銀行案，銀保監會提法是依法依規處置，不僅重申分批墊付方式，還承諾啟動5萬元人民幣以上客戶墊付工作，並客氣地請大家耐心等待後續公告。

當局目前採取的處置手法，顯然是以忍為主，一團和氣，排雷為要。這與猜測會暴力維穩，大大的不同。而不論河南村鎮銀行的苦主，還是斷供的購房者，應是至少十年來的首度民眾維權成功。

當局今次的「三保」當然有原因，首先是中共進入20大會期了，現進行最關鍵的籌備，不能因社會之亂釀成中共黨內高層之鬥。

再者，中國經濟已經不是下行的問題，而是在顛簸的硬著陸前期。這時，金融業最易出現「系統性風險」，地產業不僅無力再扮演經濟支柱產業，反而是最易爆破的大泡沫。所以溫柔以待，情有可原。