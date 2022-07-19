我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外國人在美買房創新低 1年買不到10萬戶 中國人仍買最多

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺 當場死亡

保20大？ 中銀監拆雷 意外和氣

香港特派員 李春
河南村鎮銀行弊案、爛尾樓購房者停貸潮，可能引發金融危機。（中新社）
河南村鎮銀行弊案、爛尾樓購房者停貸潮，可能引發金融危機。（中新社）

近期爆發的河南村鎮銀行弊案、爛尾樓購房者停貸潮，震驚各界，對兩案的處置及後果，有種種猜測，包括有地產泡沬破滅、金融危機爆發等。在多部門會商後，中國銀保監會受命出來拆雷，與各種猜測不同，是一團和氣的「三保」之策。

河南村鎮銀行弊案，最早是4月中，四家河南村鎮銀行出現大量投訴、擠兌，事涉金額人民幣400億元、儲戶數十萬。其後儲戶到河南維權，被以健康碼限制人身自由，後有上千人到鄭州維權。

爛尾樓購房者強制停貸浪潮，也叫斷供潮，是6月30日江西景德鎮恆大建案點燃，購房者眼見建案爛尾，收樓無望，集體發布「強制停貸告知書」，要求全面復工及交樓，否則將停止銀行房貸。參加「強制停貸」的建案日日增加，目前已逾300個，涉及省份擴展到25個。

表面上看河南村鎮銀行弊案涉及金額不大，所以河南當局「暴力維穩」。但中國當局看的是中小銀行1600家，至少一成、約100多家中小銀行，有「爆雷」風險，面對的不是一顆地雷，而是地雷陣。

至於爛尾樓停貸浪潮，令各方吃驚，不僅有二、三線城市，也有北京、上海一線城市。涉及資金是數兆元人民幣計，關連約175間大小金融機構。

中國當局的處置方案，外界猜測大致有三種，一如河南當局的「暴力維穩」即抓捕一批，震懾大家；二如「國家買盤」，即出動國有企業收下建案，項目復工，業主復供；三如「各家的孩子各家抱」，即責令各地自行消災。

中國銀保監會17日深夜發聲，公布了顯然是中共領導人批示的「三保」之策，即保交樓、保民生、保穩定。其動作有些出人意料，18日中國股市金融股和地產股雙雙報升。

銀保監會的處置方案，就斷供潮而言，重點在保交樓三字。這是朝著銀行和地方政府的頭上拍下一掌，要求去找地產商復工，保證把購房者買的樓交給人家，其間沒有提還貸的事。

至於村鎮銀行案，銀保監會提法是依法依規處置，不僅重申分批墊付方式，還承諾啟動5萬元人民幣以上客戶墊付工作，並客氣地請大家耐心等待後續公告。

當局目前採取的處置手法，顯然是以忍為主，一團和氣，排雷為要。這與猜測會暴力維穩，大大的不同。而不論河南村鎮銀行的苦主，還是斷供的購房者，應是至少十年來的首度民眾維權成功。

當局今次的「三保」當然有原因，首先是中共進入20大會期了，現進行最關鍵的籌備，不能因社會之亂釀成中共黨內高層之鬥。

再者，中國經濟已經不是下行的問題，而是在顛簸的硬著陸前期。這時，金融業最易出現「系統性風險」，地產業不僅無力再扮演經濟支柱產業，反而是最易爆破的大泡沫。所以溫柔以待，情有可原。

河南 復工 中共

上一則

中與香港互聯互通 將藉海外資金 打通ETF市場

下一則

中國交通銀行人臉辨識破功 存戶遭盗6次轉走43萬

延伸閱讀

停貸危機 中國擬給爛尾樓主緩衝期

停貸危機 中國擬給爛尾樓主緩衝期
中拆彈 將墊付村鎮銀行存款5萬元以上大額儲戶

中拆彈 將墊付村鎮銀行存款5萬元以上大額儲戶
河南群眾抗議村鎮銀行釀衝突 官方首度承認並信心喊話

河南群眾抗議村鎮銀行釀衝突 官方首度承認並信心喊話
河南村鎮銀行弊案 官方墊付首日系統塞爆

河南村鎮銀行弊案 官方墊付首日系統塞爆

熱門新聞

「亞洲第一女富豪」龔如心遺產爭奪案纏訟多年。(路透資料照片)

香港富婆龔如心千億港元遺產 指定中國總理、聯合國秘書長來管

2022-07-16 02:15
每當陳皖枝不高興的時候，胡建國就買各種好吃的給陳皖枝吃。（取材自中華網）

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

2022-07-17 11:00
中國外交部發言人汪文斌。（取材自中國外交部官網）

中澳關係解凍？澳洲煤炭將恢復輸中 中國外交部回應

2022-07-14 07:12
斯里蘭卡宣布國家破產，示威者衝進總統府。（歐新社）

斯里蘭卡破產 中國2原因袖手旁觀

2022-07-12 02:28
維權的民眾(右方)與警方及不明白衣人士發生推擠。(取材自微博)

400億存款「被消失」 鄭州3000儲戶血濺街頭維權

2022-07-11 02:30
四川成都，居民泡在水中打麻將避暑。(中新社)

快看世界／中國各地高溫難耐 屋頂熱化、拖鞋熱彎

2022-07-15 16:20

超人氣

更多 >
2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人

2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人
前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期
北加華人網約車司機 遭劫車槍殺

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺
市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺
涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了