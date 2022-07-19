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浙江瑞安爛尾10年豪宅 業主籌8000萬自救

中國新聞組／北京19日電
中國爛尾樓風暴影響大，浙江瑞安一豪宅項目業主自籌逾8000萬元續建。（中新社）
中國爛尾樓風暴影響大，浙江瑞安一豪宅項目業主自籌逾8000萬元續建。（中新社）

因樓盤爛尾時間過長，浙江瑞安一豪宅項目業主不得不自籌逾8000萬元（人民幣，下同，約118.6萬美元）展開續建，以實現項目竣工。不過業內分析人士認為，業主自籌資金實現項目復工僅為個別例子。

財聯社報導，這個名為萬川瑞園的項目在停工多年後，正推進收尾工作，預計今年實現交付。歷經十年煎熬後，該項目業主有望收房。

除上述項目外，四川省南充市爛尾的五星現代城、中環島兩個項目的業主，也通過籌資等多渠道展開「自救」。

但分析人士認為，受限於項目自身條件等因素，上述幾個項目業主自籌資金實現項目覆工僅為個例，對市場其他爛尾項目而言，並不具備推廣性。

據報導，瑞安市這一爛尾多年的臨江豪宅項目，有望於今年結束馬拉松式交付。

據瑞安日報消息，為完成「爛尾工程」掃尾工作，萬川瑞園部分業主自去年7月與一家企業展開協商後達成續建協議，由數名業主出資墊付部分資金，直至順利交付，截至目前，合計籌集了約八、九千萬元。

一位知情人士表示，暫不知項目資金缺口有多大，但項目之所以能通過自籌資金方式實現續建，與項目本身及業主方面都有一定關係。

「項目體量不大，業主也有一些實力，經過這麼多年，業主實在不想再拖下去，才會籌資展開項目收尾建設工作。」前述知情人士表示，如果進展順利，該項目有望於今年年底前竣工交付。

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