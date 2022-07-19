中與香港互聯互通 將藉海外資金 打通ETF市場

中國已為國際投資 者向中國股市投入現金打開另一個通道，希望能夠促進國內起步時間不長的交易所交易基金（ETF）行業。據華爾街日報報導，香港 和中國的證券監管機構本月初批准將數十支ETF納入中國與香港股票 市場交易互聯互通機制。這些基金大多在上海或深圳上市，包括「創新藥ETF」和 「晶片ETF 」等，以及追蹤滬深300大型股指數和其他大盤基準指數的基金。

根據中國和香港交易所提供的數據，在上述ETF納入互聯互通機制後的第一個星期，交投溫和，但過去一個星期的交易額猛增三倍多，達到3.14億美元。最近的絕大部分交易涉及在香港上市的ETF，這些基金持有在香港上市的股票。

高盛的研究分析師預測，在未來十年，如果有更多ETF產品被納入這一互聯互通機制，可能推動高達1300億美元資金流入在中國上市的ETF，此外還將推動500億美元資金流入在香港上市的ETF。目前被納入這一互聯互通機制的約有83支在中國上市的ETF和四支在香港上市ETF，這些ETF管理的總資產約為1200億美元。

中國約有700支ETF，總資產規模約為2150億美元。這些EFT中的大多數是持有境內上市公司股票的被動管理型基金。

據報導，資產管理公司寄望ETF互聯互通能幫助改變這種狀況。海外投資者現在有更多的中國境內投資品種可供選擇，而中國國內投資者可以更容易涉足那些持有阿里巴巴和百度等在港上市科技巨頭股票的基金。

由於阿里巴巴和京東等中國互聯網公司的股票沒有加入該互聯互通機制，因此中國投資者無法直接購買這些公司的股票，而ETF被納入該機制為這些投資者提供了一條買入渠道。

南方東英資產管理有限公司的副首席執行官和絃表示，這種產品一旦增長起來，那麼增長速度將是指數級的。

在最初的中國與香港股票市場交易互聯互通機制推出近八年後，ETF才加入該互聯互通機制。根據數據提供商萬得的數據，到目前為止，該互聯互通機制的北向資金淨流入達到2500億美元。