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河南汝州公園夜捕「水怪」 上千萬網友搶看直播

中國新聞組／北京19日電
另一地方被捕獲的鱷雀鱔圖片。（取材自極目新聞）
另一地方被捕獲的鱷雀鱔圖片。（取材自極目新聞）

近日，河南平頂山汝州市中央公園出現「水怪」，因為當地市民此前沒見過，加之牠體型大，神出鬼沒，引起人們的好奇。園方稱，「水怪」高度懷疑是被人放生的鱷雀鱔，園方已經組織兩次捕撈。據悉，鱷雀鱔是一種高危外來水生生物。

來源：YouTube

極目新聞報導，「水怪」到底是什麼？公園管理處工作人員表示，「水怪」應是一條鱷雀鱔，疑似有人最近放生到公園的湖中。幾天前，工作人員在巡查時發現了這條魚。因為鱷雀鱔屬於外來物種，對公園湖泊生態系統有危害，這才要捕撈這條魚。去年，湖中也發現一條鱷雀鱔，當時已經捕撈了，這條魚應該是新放生的。

多隊同時捕撈 卻一無所獲

當地市民拍攝的現場視頻顯示，有多支救援隊參加了捕撈。據報導，河南平頂山市永安應急救援隊受園方邀請參加了捕撈工作。救援隊隊長杜先生表示，目擊者稱這條鱷雀鱔體長在70到80公分。他們乘橡皮艇在水中搜捕，捕撈工作一直持續到深夜近11時。當時參與搜捕的還有多個救援隊，但大家都一無所獲。

「搜救被困人員方面我們比較專業，但捕魚確實是第一次。」杜先生稱，公園水域面積很大，水淺處也就一米左右，水深最大處有四、五米，而且湖底有水草，這些都有利於魚藏身，對搜捕工作不利。搜捕人員雖然動用聲吶等高科技裝備，但因為受水下環境影響，這些裝備沒能發揮理想效果。橡皮艇的馬達聲也會驚擾到魚。

報導指出，中央公園出現「水怪」引發了當地市民和網友的關注。河南當地媒體甚至直播了捕撈過程，上千萬網友在直播間觀看捕撈。在互動區，不少網友為捕撈出主意。公園管理處工作人員介紹，後期他們仍舊會想辦法抓這條魚。

多支救援隊參加捕撈。（取材自極目新聞）
多支救援隊參加捕撈。（取材自極目新聞）

外來種鱷雀鱔 百害無一利

據報導，外來物種入侵防控崗位的科學家顧黨恩，對鱷雀鱔有頗多研究。他透過視頻判斷，這條鱷雀鱔已成年，體重約三、四十斤。鱷雀鱔最大的能有兩百多斤，在自然水域會對水生生物趕盡殺絕。鱷雀鱔不會主動攻擊人，但也不排除極端情況。此外，鱷雀鱔不適宜食用，且卵有劇毒。

顧黨恩介紹，鱷雀鱔體型怪異，性格凶猛，符合人們獵奇的心理，因此被作為觀賞魚養殖對象引進到中國養殖，絕大部分都是非法走私而來。大量的鱷雀鱔被人為養殖後，往往由於生長速度太快，導致水族缸無法容納，或者無法承擔養殖費用而被人為放生或丟棄，因此一些市區的湖泊和河道經常有野生個體出沒。

網友拍攝到的「水怪」。（視頻截圖）
網友拍攝到的「水怪」。（視頻截圖）

河南 中央公園

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