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清華校訓「厚德載物」載不了彩虹旗？ 2生放置彩虹旗被記警告

中國新聞組／北京19日電
清華大學因公開放置彩虹旗，被校方警告。（取材自微博）
清華大學因公開放置彩虹旗，被校方警告。（取材自微博）

北京清華大學2名學生5月間因公開放置10面象徵同志運動的彩虹旗，先是被校方強闖宿舍約談，日前被校方處以嚴重警告及警告處分。有人諷刺，清華校訓「厚德載物」，卻載不了10面彩虹旗。

香港01報導，微信公眾號「菠蘿共和國」以「因放置10面彩虹旗，清華大學給予兩名學生處分」為題發表文章，指北京清華的黃同學和李同學在5月14日下午，把10面彩虹旗放在校內天貓超市留言牆的小桌上。不久，當晚遭學校輔導員強闖宿舍約談。

報導指出，黃同學和李同學一開始都都沒有同意約談。隨後，兩人的輔導員就以「可能影響你的畢業」、「關係到你是否還能在這個學校待下去」等言辭予以恐嚇。當晚，黃同學被輔導員不敲門闖進宿舍，在宿舍樓下蹲守強行約談。不久後的翌日凌晨0時30分，李同學也被輔導員和學工老師在宿舍樓下蹲守，也在未獲同意下被闖進宿舍強行約談。

直到6月30日，兩人都被下達了「擬處分告知書」，他們便依校規提交書面申辯，但沒有得到任何回覆。7月15日及17日，黃同學和李同學先收到「嚴重警告」、「警告」的處分決定書。

據報導，黃同學被「嚴重警告」處分，除了放置彩虹旗，還與他在朋友圈和公眾平台謾罵他人的言論有關。黃同學說，已經「充分領教清華學工系統有多傲慢和低能了。在這種情況下，再提出申訴還能有什麼意義？但我們仍然會繼續申訴，這不是因為我們對此抱有多大希望，而是為了更全面地揭露清華的本來面目」。

黃同學說，2018年他在清華入學，開學典禮上唱到校歌的「同仁一視，泱泱大風」歌詞時就哭了，「因為我以為它是真的」。

李同學則表示，這件事情對他而言是一種操演或練習，教導他「如何捍衛自己和同伴的尊嚴，絕不讓步」。

有網友表示，「再一次為自己所站立的土地感到很丟臉。這片土地不僅混淆黑白，還只有黑白，彩色是不被允許的」；有人則說，天貓超市這種商業活動都能進校園，在商業活動上放個彩虹旗為什麼要被處分？更有網友直指，清華大學的校訓是「自強不息，厚德載物」，如今卻載不下10面彩虹旗。

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