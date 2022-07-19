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中國防金融犯罪 銀行祭斷卡令 只能存不能提

中國新聞組／北京19日電
北京、山東、海南等地出現金融卡斷卡風潮，不少持卡人聲稱自己的銀行卡被凍結，只能存款不能取款，線上交易也被限制。（中新社）
北京、山東、海南等地出現金融卡斷卡風潮，不少持卡人聲稱自己的銀行卡被凍結，只能存款不能取款，線上交易也被限制。（中新社）

北京、山東、海南等地出現金融卡鎖卡風潮，不少持卡人聲稱自己的銀行卡被凍結，只能存款不能取款，線上交易也被限制。銀行指出，「斷卡」行動主要嚴防洗錢、電信和網路詐騙，大額現金進出、頻繁交易及低餘額帳戶等都列入重點對象，也加大力度清理「睡眠帳戶」。

海南某國有銀行客服人員說，此舉是在全國範圍展開的行動，並不是針對某個地區，對於存在異常的帳戶，銀行會對其進行鎖定，但只要帳戶沒問題，持卡人可在全國任何一家銀行據點解除鎖定。

證券日報報導，這輪斷卡行動重點是打擊網路賭博、電信詐騙、虛擬貨幣、洗錢等違法犯罪行為外，帳戶活躍度低、可能存在異常的交易、資訊不全等也成為此輪銀行卡封控的重點。

蘇寧金融研究院研究員黃大智指出，為了配合監管部門的「斷卡行動」，銀行對帳戶的相關審核及風控方面的監管不斷加強，雖然目前該行動並沒有明確的執行標準，但相關監管措施確實在不斷趨嚴。

分析指出，如果銀行卡存在異常大筆資金進帳後快速轉出，疑似洗錢；多次凌晨大額消費，疑似賭博。多次整數金額線上掃碼支付，則是疑似線上賭博下注、虛擬幣交易。風險交易的關聯方等都會發生銀行卡被凍結的可能。

多家銀行也對「睡眠帳戶」排查進行升級，以往帳戶餘額為零可能才會被銀行歸為「睡眠帳戶」，而此次則是帳戶餘額低於人民幣10元（約1.5美元）也將有可能被納入「睡眠帳戶」之列。

此前，農業銀行、工商銀行、光大銀行、平安銀行、興業銀行等多家銀行都採取了清理睡眠帳戶、調整個人銀行結算帳戶線上業務限額、身份核實等舉措。除了對沉睡的銀行帳戶大規模清理之外，銀行在開卡審核方面也更為嚴格。

一家國有銀行相關負責人提醒市民，一定要重視自己的資訊安全，絕對不能出售、轉讓、出租、出借或者購買銀行卡。

北京威諾律師事務所楊兆全律師表示，有關部門對違規者列入金融懲戒人員名單，限制其辦卡用卡，是打擊電信詐騙和洗錢犯罪的一項有效舉措。切斷犯罪嫌疑人獲得他人銀行卡的路徑，能從根本上打擊這類犯罪。

詐騙 北京 虛擬貨幣

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