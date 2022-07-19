成都疫情突增管控7天 廣西北海6天破500例

成都即起全市封控，嚴控人員聚集。圖為市民打「水上麻將」 享受夏日清涼場景也將暫停。（中新社）

四川成都疫情 突增，當地官方下令自18日下午5時起連續7天，全市各類公共文娛場所暫停營業，非必要者不離蓉，離開者須持48小時內核酸陰性證明。自7月6日以來，中國已報告多達10種Omicron 亞型變異株，新冠病毒的加速進化，引起科學家擔憂。

央視新聞報導，自15日以來成都市通報本土疫情14例，傳播鏈清晰。成都本輪病毒基因測序結果為Omicron BA.2.12.1變異株（即BG.2進化分支），在中國本土疫情數據庫中未發現同源序列。該變異株傳播力強，傳播速度是BA.2的1.2倍。

成都市官方18日發出通告稱，為加強防控，全市酒吧、KTV、健身 房等密閉娛樂場所及公共活動場所暫停營業。民眾非必要不離市，離開者須持48小時內核酸檢測陰性證明。市內暫不舉辦大型會議，各類校外補教機構暫停線下活動，診所禁止接診發燒病人。

上海市官方18日也發布消息指，為盡早發現和控制疫情風險，自7月19日起在黃浦區、閔行區等9個行政區「3天兩檢」全員核酸篩查。

據第一財經報導，自7月6日西安確認中國中國首例 Omicron BA.5以來，中國各地已報告多達10種Omicron亞型變異株，包括甘肅蘭州的BA.2.38，廣州的BA.2.3，天津BA.4和BA.2.等，10種變異株都是由國外移入。

此外，央視新聞報導，從7月12日至7月17日24時，廣西北海已累計報告新冠肺炎感染者531例。目前，北海疫情形勢嚴峻覆雜，正處於疫情應對關鍵期。

本次疫情由奧密克戎變異毒株BA.2.3引起， 疫情暴發後6天內感染人數突破500例 。北海市要求市民群眾非必要不出市 。在市區內部嚴格落實中高風險區管控措施，禁止紅黃碼的市內人員離開北海。